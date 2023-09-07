ВСУ разгромили «кадыровцев» под Бахмутом 7.09.2023, 13:27

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В Сети показали, что после боя осталось от «Ахмата» после боя.

В Интернете появилось видео эвакуации разгромленного подразделения «кадыровцев» с Бахмутского направления: окровавленные наемники перебинтованы, с серьезными травмами и ранениями головы и конечностей едут в кузове грузового автомобиля.

Фрагмент видео публикует Телеграм-канал «Украина 365».

Продвижение украинской армии в Клещеевке вызвало спешную реакцию российского командования, которое перебросило подразделение «Ахмат», пытаясь удержать позиции.

Однако «кадыровцы» практически сразу попали под раздачу ВСУ, после чего спешно начали отступление.

Часть из них была уничтожена на месте, несколько выживших успели выехать и попали на видео сослуживцев.

Показательно, как на опубликованных кадрах перепуганные «кадыровцы» пригибают головы, слыша пулеметную очередь в непосредственной близости от себя.

О разгроме «кадыровцев» под Клещеевкой накануне сообщил боец украинской армии с сетевым ником «Бахмутский Демон», а также заместитель командира 3-й штурмовой бригады Максим Жорин.

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