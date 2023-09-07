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В Минске остановили движение поездов метро по Автозаводской линии

  • 7.09.2023, 13:33
В Минске остановили движение поездов метро по Автозаводской линии

В чем причина?

На 13 минут приостанавливалось движение по Автозаводской линии метро в Минске, об этом сообщила пресс-служба метрополитена.

«7 сентября в 13.01 произошел инцидент с пассажиром на станции метро «Партизанская». Было временно остановлено движение поездов по Автозаводской линии В 13.14 подано напряжение на контактный рельс и восстановлено движение по красной ветке», — рассказали в столичной подземке.

Минский метрополитен принес извинения пассажирам за доставленные неудобства, но не рассказал об обстоятельствах инцидента.

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