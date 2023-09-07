Старушка-главарь «Отрядов Путина» сказала «Слава Украине!»
- 7.09.2023, 13:40
Журналист разыграл одиозную пенсионерку.
Украинский журналист Анатолий Остапенко из проекта «Телебачення Торонто» сумел дозвониться одиозной русской старушке ‒ лидеру движения «Отряды Путина» Людмиле Барилко. И выложил запись разговора в Сеть, передает glavred.info.
Барилко оказалась весьма разговорчивой и доверчивой. Остапенко сразу «пригласил» Людмилу Ивановну с «отрядом», который поддерживает президента РФ Владимира Путина, на фронт войны с Украиной. По словам журналиста, российские оккупанты считают Барилко и ее престарелых соратниц ‒ «милфами» (естественно, не став объяснять, что именно имеет в виду). Но на фронт старушка всего равно отправиться отказалась ‒ мол, муж хворает сильно.
Под конец разговора, Остапенко признался, что находится в Киеве, а телефон Барилко ему якобы «дали в отделе социального обеспечения».
Но Барилко решила поступить неожиданно ‒ и анонсировала еще один «созвон» с журналистом и уж совсем внезапно ответила на реплику «Слава Украине!» аналогичной фразой.