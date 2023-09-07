В России внезапно пропал спикер Минобороны генерал Конашенков 2 7.09.2023, 13:48

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Игорь Конашенков

«Человек-мем» не появляется в эфире уже пять дней.

Пресс-секретарь Минобороны РФ, ставший интернет-мемом, Игорь Конашенков, который с начала войны почти без перерыва зачитывал сводки Минобороны о войне с Украиной, пропал и уже 5 дней не появляется с отчетами.

На внезапную пропажу обратили внимание российские СМИ, передает dialog.ua.

Последнее видео с Конашенковым было опубликовано в телеграм-канале МО РФ 1 сентября.

С тех пор ведомство публикует сводки о ходе войны только в текстовом формате. Куда делся Конашенков, непонятно.

До этого сводки с Конашенковым выходили почти ежедневно, он исчезал не более чем на несколько дней.

Из 92 дней с 1 июня по 1 сентября видео с ним публиковались в канале Минобороны 70 дней. За это время самый большой перерыв в его сводках случился в самом конце лета: ролики не публиковались четыре дня – с 27 августа по 1 сентября.

Конашенков выпускал свое видео даже 24 июня, в разгар мятежа ЧВК «Вагнера».

Информационные агентства напоминают, что Конашенков — главный публичный спикер российского Минобороны.

За время вторжения в Украину он стал одним из главных объектов насмешек и издевательств в социальных сетях, регулярно публикуя недостоверную информацию про «грандиозные победы российской армии».

Используя лицо Конашенкова, МО РФ отчитывается о «победах» благодаря арифметическим и географическим фальсификациям. Заявленные цифры неоднократно опровергались фактами.

Постоянное преувеличение, ложь и обман достигли уровня, при которых Конашенков превратился в легендарный интернет-мем.

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