ВСУ подняли украинский флаг над двумя населенными пунктами
- 7.09.2023, 14:01
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Ранее они находились в «серой зоне».
Украинские пограничники подняли украинский флаг над селами Строевка и Тополи Харьковской области.
Населенные пункты находятся в так называемой «серой зоне» на границе с Россией.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МВД Украины.
«Бойцы «Стальной Границы» Гвардии наступления подняли украинский флаг в населенных пунктах Строевка и Тополи», - говорится в сообщении.
Как пояснили в МВД, населенные пункты находятся на границе с РФ в так называемой «серой зоне».
«После деоккупации Харьковской области заходить на эту территорию было опасно из-за заминирования, но сейчас пограничники проложили путь и подняли флаг Украины», - объяснили военные.