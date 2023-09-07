ВСУ подняли украинский флаг над двумя населенными пунктами 7.09.2023, 14:01

4,540

иллюстративное фото

Ранее они находились в «серой зоне».

Украинские пограничники подняли украинский флаг над селами Строевка и Тополи Харьковской области.

Населенные пункты находятся в так называемой «серой зоне» на границе с Россией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МВД Украины.

«Бойцы «Стальной Границы» Гвардии наступления подняли украинский флаг в населенных пунктах Строевка и Тополи», - говорится в сообщении.

Как пояснили в МВД, населенные пункты находятся на границе с РФ в так называемой «серой зоне».

«После деоккупации Харьковской области заходить на эту территорию было опасно из-за заминирования, но сейчас пограничники проложили путь и подняли флаг Украины», - объяснили военные.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».