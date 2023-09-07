В Латвии уточнили, в каких случаях будут минировать границу с Беларусью 2 7.09.2023, 14:09

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Об этом заявил командующий Национальными вооруженными силами страны.

Противотанковые мины для усиления безопасности на восточной границы Латвии могут быть размещены только в условиях военного кризиса. Об этом заявил командующий Национальными вооруженными силами Латвии Леонид Калниньш, его цитирует DELFI.

По его словам, в Латвии только рассматривают возможность минирования границы.

Калниньш также пояснил, что в любом случае противотанковые мины не несут опасности для гражданского населения и животных.

«Для взрыва противотанковой мины должно быть не менее 200 килограмм давления непосредственно на один квадратный сантиметр. Это означает, что это мина от давления человека ни в коем случае не взорвется. […] Мы должны выполнить работу по планированию, чтобы быть полностью готовыми на случай кризиса, когда действительно необходимо выполнить все меры по обеспечению защиты территории Латвии. […] Подводя итоги — в мирное время там никаких минных полей не будет, так как у нас нет боевых действий», — заключил командующий Национальными вооруженными силами Латвии.

Напомним, 5 сентября министр обороны Латвии Инара Мурниеце сообщила, что ее ведомство рассматривает возможность размещения противотанковых мин и различных других дополнительных преград для усиления безопасности границы страны с Беларусью и Россией.

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