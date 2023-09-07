ВСУ расширили клин в районе Работино 3 7.09.2023, 14:21

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Украинская армия мощно продвинулась на Южном фронте.

Украинские войска имеют успех в наступлении на южном фронте, они продолжают продвигаться в районе Работино.

Об этом сообщает Military Media Center.

Спикер Генерального штаба ВСУ Андрей Ковалев сообщил о том, что Силы обороны продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении. В ходе ведения наступательных действий Силы обороны имели успех в районах южнее Работино и западнее Вербового, закрепляются на достигнутых рубежах, сказал спикер.

Интересно, что сами россияне, традиционно, придумали очень «логическое» объяснение своим поражениям. Оккупанты заявили, что отступили от Работино, так как этот населенный пункт российской армии больше не нужен и они перешли «на более выгодные позиции».

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