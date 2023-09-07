Мобильные операторы вводят очередные новшества 1 7.09.2023, 14:28

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Что изменится.

Мобильные операторы вводят очередные изменения для своих клиентов. На этот раз — МТС и life:), сообщает zerkalo.io.

Компания МТС предоставила абонентам-физлицам доступ к линейке услуг для умных устройств «NB-IoT пакет». Эта услуга позволяет подключить любые умные устройства, оснащенные специальным слотом для SIM-карты и работающие по технологии NB-IoT. Это могут быть системы сигнализаций, умные бытовые приборы, датчики дыма и загрязнения воздуха, умное освещение, дистанционное управление водоснабжением, климатический контроль помещений, а также счетчики электроэнергии, водоснабжения, газа. То есть это услуга для тех, кто хочет создать «умный дом» — автоматизационную систему быта в своем жилье.

У пользователей карты «МТС Деньги» появилась возможность добавить ее в мобильное приложение Белкарт Pay и оплачивать покупки с помощью смартфона в одно касание. При этом для совершения операции не нужен интернет. Белкарт Pay — это мобильное приложение от платежной системы Белкарт для бесконтактной оплаты при помощи смартфона. Оно доступно владельцам устройств на Android (от версии 6.0 и выше), которые поддерживают технологию NFC, а также на смартфонах Huawei.

Оператор life:) запустил программу лояльности «Для своих», она позволяет получать каждый месяц скидку на свой тариф от 5 до 15%. «Вы объединяетесь в группу с близкими — и ежемесячно получаете скидку на тариф для каждого участника. Размер скидки зависит от количества участников в группе. Чем больше людей, тем больше скидка», — сообщает компания. Подробнее о программе можно прочитать на сайте оператора.

Также life:) с 11 сентября намерен оптимизировать список коротких номеров для благотворительности в платежной системе iPay. Обновленный перечень этих номер оператор не опубликовал.

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