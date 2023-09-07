Евросоюз отреагировал на скандальный указ Лукашенко 2 7.09.2023, 14:42

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С заявлением выступил представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

Евросоюз изучит последствия указа о запрете выдаче паспортов белорусам за границей. Но такой закон в очередной раз демонстрирует пренебрежение белорусских властей к правам своих граждан. Об этом заявил 7 сентября на пресс-конференции в Брюсселе представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

«Могу только сказать, что это, к сожалению, очередное решение в череде действий, предпринятых нелегитимным режимов против белорусов, вынужденных бежать за границу из-за преследований и репрессий, с которыми они столкнулись в Беларуси», — заявил Стано.

По его мнению, это очередная попытка белорусских властей заставить граждан Беларуси возвращаться на родину — чтобы они вновь столкнулись с репрессиями и преследованиями. Такой указ в очередной раз показывает полное пренебрежение к правам белорусов.

«Евросоюз решительно осуждает это решение, мы продолжим поддерживать белорусский народ в его стремлении к демократии. Что же касается указа, как я понимаю, он вступает в силу сегодня. Нам надо посмотреть, какие практические последствия будут для граждан Беларуси, проживающих на территории ЕС», — сказал он.

Напомним, с 7 сентября официально вступил в силу указ Александра Лукашенко, согласно которому дипмиссии больше не будут выдавать паспорта и оформлять некоторые другие документы белорусам зарубежья.

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