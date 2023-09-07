Военный эксперт: ВСУ осталось 10-15 километров, чтобы разрезать «сухопутный коридор» в Крым 1 7.09.2023, 14:46

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Для этого необязательно даже выходить к Мелитополю и Азовскому морю.

Деоккупация Мелитополя не является обязательным условием для того, чтобы разрезать российский тыл на два отдельных района.

Чтобы перерезать российскую логистику на оккупированном юге Украины и разорвать «сухопутный коридор» в Крым, украинской армии будет достаточно пройти вперед еще 10-15 километров.

Об этом заявил старший научный сотрудник Центра анализа европейской политики Ян Калберг в комментарии ABC News.

Он отметил, что, несмотря на все трудности, украинские войска постепенно приближаются к критически важным логистическим линиям оккупантов на юге. Если ВСУ будут продолжать продвигаться вперед, это начнет влиять на обеспечение оккупированного Крыма, считает эксперт.

По его словам, если украинская армия сможет пройти еще 10-15 км к югу от уже деоккупированного села Работино на Запорожье, для нарушения российской логистики этого может быть достаточно.

«Вам на самом деле не нужно добираться вплоть до Мелитополя, чтобы иметь значительное влияние на варианты России. Вам не нужно добираться до берегов Азовского моря, чтобы логистика начала разрушаться на российской стороне», - говорит эксперт.

Он отметил, что значительная доля российской тыловой логистики держится не на военных транспортных подразделениях, а на обычных коммерческих перевозчиках с гражданскими грузовиками большой вместимости.

«Если они окажутся под угрозой непрерывного артиллерийского обстрела автомагистралей и блокпостов, гражданская часть, если ее не заставят работать дальше, начнет отступать», – говорит Калберг.

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