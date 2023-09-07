«В белорусском офисе зарплаты сейчас почти не меняются, а вот менеджмент в Европе готов платить больше» 1 7.09.2023, 14:59

Что происходит в минском офисе «Яндекса».

«Яндекс» — пожалуй, самая известная IT-компания России. С началом войны в Украине ее судьба резко изменилась. Руководители «Яндекса» попали под санкции, из совета директоров вышел ее основатель, идут разговоры о глобальной реорганизации бизнеса, а контроль над российской частью компании может перейти к прокремлевским «инвесторам». «Зеркало» узнало, что обо всем этом думают в минском офисе.

«Яндекс» — российская транснациональная компания, основанная в 1997 году (с 1997 по 2000 год компания называлась CompTek International, а уже потом «Яндекс»). Основатели — Аркадий Волож и Илья Сегалович.

В 2022 году в филиалах «Яндекса» по всему миру работали почти 21 тысяча человек. Основные офисы расположены в России, Армении, Израиле, Нидерландах. Есть филиалы в США, странах Африки, Сербии, Казахстане, Беларуси, Турции.

В марте 2022 года под санкции ЕС попал управляющий директор «Яндекса» Тигран Худавердян. Причиной стало его присутствие на встрече Владимира Путина с российскими бизнесменами через два дня после начала войны в Украине.

3 июня 2022 года в санкционные списки ЕС попал и основатель компании Аркадий Волож. После этого он объявил, что покидает совет директоров и пост генерального директора «Яндекса». В официальном журнале ЕС он был назван «бизнесменом, который материально и финансово поддерживает правительство России и несет ответственность за действия или политику, подрывающую территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины».

10 августа 2023 года Аркадий Волож (выступил с открытым письмом против войны https://charter97.org/ru/news/2023/8/10/559207/).

По информации российского медиа «Медуза», с весны текущего года идут переговоры о продаже российских активов «Яндекса» консорциуму бизнесменов, приближенных к Кремлю.

«Зарплаты сейчас почти не меняются»

О работе минского офиса «Яндекса» известно не так уж много. Он открылся в 2011 году. По данным на октябрь 2021 года, там работало около 250 человек. В Беларуси компания занималась разработкой ПО для беспилотных автомобилей, сервисами «Яндекс.Карты», «Яндекс.Музыка», «Яндекс.Такси», «Яндекс.Реклама» и поисковой системой.

В августе 2020 года в минский офис компании приходили с обыском сотрудники ГУБОПиК. Причины и последствия инцидента до сих пор неизвестны. Представители компании заявляли, что задержаний и изъятий оборудования и документов во время обыска не было.

«Зеркалу» удалось пообщаться с двумя сотрудниками минского офиса «Яндекса». Они говорят, что после начала войны в Украине в их работе мало что изменилось.

— Разве что социальные проекты резко урезали и стали активнее предлагать релокейт в голландский офис, — рассказывает разработчик Олег (имена собеседников изменены в целях безопасности). — В основном на такую опцию может рассчитывать тот, кто проработал в компании пять и более лет. Один из бонусов переезда — возможность пересмотра зарплаты. В белорусском офисе зарплаты сейчас почти не меняются, могут поднять только процентов на 6−7. А вот менеджмент в Европе готов платить больше. После начала войны в другие локации переехали три сотрудника из моего окружения.

Другой наш собеседник, разработчик Алексей, говорит, что из его команды в Беларуси уехали четверо айтишников. Только не в Нидерланды, а в офисы «Яндекса» в Сербии и России. По словам наших собеседников, кроме этих стран белорусы могут релоцироваться еще в Казахстан и Турцию. Эта возможность открыта для тех, кто работает на проектах поисковой системы и «Яндекс.Музыка».

Есть и обратная история. В 2022 году несколько тысяч сотрудников IT-компании покинули Россию. Некоторые из них перебрались и в Беларусь, но ненадолго.

— В первые дни после начала войны россиян было много в минском офисе, но потом многие вернулись. Вот офис в Армении действительно пополнился сильно, — говорит Олег.

— Сейчас тенденция даже обратная: из Минска едут в Москву и Питер в поисках лучшей жизни, — добавляет Алексей.

По оценкам собеседников «Зеркала», в белорусском филиале «Яндекса» продолжает работать около 150 айтишников.

— В целом проекты остались прежние: реклама, беспилотники, такси, геосервисы, — перечисляет Алексей.

«Кто-то жалеет, что в Израиль не уехал, а кто-то считает, что Волож их бросил»

В ноябре 2022 года «Яндекс» объявил о реорганизации. Из холдинга задумывали вывести российский бизнес и отдать его под локальное управление. Зарубежные активы компании должны, по планам, перейти под управление нидерландской Yandex N.V. Дедлайн реорганизации в компании не озвучивали. Известно, что ребрендинг может произойти в начале 2024 года. Непонятно, где в схеме модернизированного «Яндекса» окажется минский офис: в новой российской или новой нидерландской компании.

По словам источников «Зеркала», пока изменений в процессах или структуре организации не произошло.

— Я пока точно не заметил никаких изменений. Минск работает как с Москвой, так и с Амстердамом. За прошлый месяц мне «упало» несколько проектов от московских коллег и несколько — от голландских, — делится разработчик Олег.

Уход из компании основателя «Яндекса» Аркадия Воложа вызвал у белорусской команды смешанные чувства.

— Разное говорят, — описывает ситуацию Алексей. — Кому-то очень жалко, что вот так вот получилось, кто-то жалеет, что в Израиль не поехал (Аркадий Волож с 2014 года живет в Израиле, и там находится один из офисов «Яндекса». — Прим. ред.), а кто-то считает, что Волож их бросил.

По словам Алексея, в офисе царит атмосфера неопределенности.

— Поначалу слухи о новом составе инвесторов обсуждали много, было нервно, — говорит он. — Гадали, кому компания достанется. С тех пор ситуация определеннее не стала, но все уже привыкли жить в подвешенном состоянии. Много новостей о «Яндексе», много вбросов. Может быть, это делают специально, чтобы цену сбить. Мы уже ничему не верим. Работаем как работали. Между собой посмеиваемся: будет как будет, наше дело — код писать.

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