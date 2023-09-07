В Москве загорелся крупнейший завод по производству двигателей для авиации
- 7.09.2023, 15:02
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Вспыхнула лаборатория, где хранился горючий натрий.
В Москве произошел пожар на заводе «Салют». Он является одним из крупнейших предприятий в России по производству двигателей для авиации.
Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
«Пожар на заводе «Салют» в Москве. Загорелась лаборатория, где хранился горючий натрий», - говорится в сообщении.
По данным Telegram-канала, из здания, расположенного на улице Плеханова, эвакуируют людей. Кроме того, пожару уже присвоили повышенный ранг.
«Из окон 3 этажа валит густой черный дым», - уточняет Mash.
Что известно о заводе «Салют» в Москве
Завод «Салют» - одно из крупнейших предприятий России по производству авиационных двигателей. Кроме того, предприятие занимается изготовлением корабельных радаров. С 2022 года предприятие находится под санкциями США.