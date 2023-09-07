Россияне получили свою «черную метку» Александр Невзоров

7.09.2023, 15:10

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Александр Невзоров

Их «сливают».

Безногие-безрукие, колясочники и прочие калеки России получили свою «черную метку».

Их «сливают».

Путинизм решил засекретить любые данные из реестра инвалидов. Увечных стало слишком много. Очередь за инвалидностью огромна. Пропагандистский эффект от их размахивания культями - ничтожен. Фронт, даже в режиме относительной стагнации, ежедневно и регулярно добавляет в кошмарную очередь, (как минимум) от 30 до 50 калек. А «жаркие» денечки масштабных боев - не меньше пары сотен. Эта гнойная цифирь, складывается в астрономические количества никому не нужных людей. Розовые сказки о нежном «соцобеспечении» ослепших, оглохших, потерявших стопы, кисти или целые конечности были развенчаны еще после афганских и чеченских войн. А нынешняя, расшатанная и обнищавшая Россия с легкостью «кинет» своих калек. «Засекречивание» даже самой темы - первая ласточка полного забвения и «списания». Для публикаций и всех видов огласки запрещены не только группы инвалидности, фамилии, адреса и имена, но и любая другая информация.

Александр Невзоров, t.me

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