Ничего не помогает: рубль пробил новое «дно» вопреки планам Кремля 7.09.2023, 15:16

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Российский валютный рынок катится по наклонной.

Российский валютный рынок продолжает катиться по наклонной, несмотря на решение ЦБ резко увеличить продажи валюты для стабилизации курсов.

На торгах в четверг, 9 сентября, доллар подорожал до 98,54 рубля (максимум с 15 августа), а евро — до 105,68 рубля (максимум с 16 августа), пишет The Moscow Times.

«Рублю ничего не помогает», — констатируют аналитики БКС. В середине августа ЦБ внезапно поднял ключевую ставку до 12% годовых, потребовал от экспортеров продавать больше валюты, а накануне сам анонсировал планы 10-кратно нарастить интервенции на бирже.

С 14 по 22 сентября ЦБ будет продавать юани на 21,4 млрд рублей в день против 2,3 млрд рублей сейчас. Свое решение регулятор объяснил тем, что в середине месяца правительству РФ предстоит погасить выпуск валютных государственных облигаций на $3 млрд. И хотя из-за санкций Минфин расплатится в рублях, часть держателей бумаг могут сконвертировать средства в валюту.

Это показывает, что ЦБ обеспокоен ситуацией с курсами, отмечает аналитик ПСБ Евгений Локтюхов: доллар и евро отыграли уже больше половины падения после экстренного повышения ставки.

На Центробанк давят из Кремля: трехзначный доллар не согласуется с установкой на победу над санкциями, а кроме того, сулит ускорение инфляции как раз к президентским выборам-2024. Тем не менее, спекулянты продолжают играть против рубля, указывает Локтюхов: предложение валюты на рынке по-прежнему ограничено. Объемы экспортных доходов российской экономики за минувший год просели на четверть и едва превышают $30 млрд в месяц, тогда как объемы импорта вернулись к довоенным — около $25 млрд в июле, оценивают аналитики ЦМАКП.

Среднесрочная тенденция на ослабление (рубля) остается в силе», — говорит аналитик «Финама» Александр Потавин: ЦБ увеличит продажи валюты лишь на очень короткий период, и едва ли это переломит тренд.

Курс доллара может вновь подняться до 100 рублей, прогнозируют аналитики БКС. ЦБ в ответ вернется к повышению ключевой ставки, причем в рисковом сценарии она может добраться до 15-17% к концу текущего года, считают аналитики «Локо-Инвест». «При сохранении волатильности в 30% ключевая ставка должна вырасти до 18-20%, чтобы рубль это почувствовал», — оценивают эксперты компании.

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