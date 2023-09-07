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Ничего не помогает: рубль пробил новое «дно» вопреки планам Кремля

  • 7.09.2023, 15:16
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Ничего не помогает: рубль пробил новое «дно» вопреки планам Кремля

Российский валютный рынок катится по наклонной.

Российский валютный рынок продолжает катиться по наклонной, несмотря на решение ЦБ резко увеличить продажи валюты для стабилизации курсов.

На торгах в четверг, 9 сентября, доллар подорожал до 98,54 рубля (максимум с 15 августа), а евро — до 105,68 рубля (максимум с 16 августа), пишет The Moscow Times.

«Рублю ничего не помогает», — констатируют аналитики БКС. В середине августа ЦБ внезапно поднял ключевую ставку до 12% годовых, потребовал от экспортеров продавать больше валюты, а накануне сам анонсировал планы 10-кратно нарастить интервенции на бирже.

С 14 по 22 сентября ЦБ будет продавать юани на 21,4 млрд рублей в день против 2,3 млрд рублей сейчас. Свое решение регулятор объяснил тем, что в середине месяца правительству РФ предстоит погасить выпуск валютных государственных облигаций на $3 млрд. И хотя из-за санкций Минфин расплатится в рублях, часть держателей бумаг могут сконвертировать средства в валюту.

Это показывает, что ЦБ обеспокоен ситуацией с курсами, отмечает аналитик ПСБ Евгений Локтюхов: доллар и евро отыграли уже больше половины падения после экстренного повышения ставки.

На Центробанк давят из Кремля: трехзначный доллар не согласуется с установкой на победу над санкциями, а кроме того, сулит ускорение инфляции как раз к президентским выборам-2024. Тем не менее, спекулянты продолжают играть против рубля, указывает Локтюхов: предложение валюты на рынке по-прежнему ограничено. Объемы экспортных доходов российской экономики за минувший год просели на четверть и едва превышают $30 млрд в месяц, тогда как объемы импорта вернулись к довоенным — около $25 млрд в июле, оценивают аналитики ЦМАКП.

Среднесрочная тенденция на ослабление (рубля) остается в силе», — говорит аналитик «Финама» Александр Потавин: ЦБ увеличит продажи валюты лишь на очень короткий период, и едва ли это переломит тренд.

Курс доллара может вновь подняться до 100 рублей, прогнозируют аналитики БКС. ЦБ в ответ вернется к повышению ключевой ставки, причем в рисковом сценарии она может добраться до 15-17% к концу текущего года, считают аналитики «Локо-Инвест». «При сохранении волатильности в 30% ключевая ставка должна вырасти до 18-20%, чтобы рубль это почувствовал», — оценивают эксперты компании.

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