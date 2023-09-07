На улицах Минска появились цистерны с питьевой водой 7.09.2023, 15:19

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иллюстративное фото

Ранее в столице прорвало трубу холодного водоснабжения.

На улицах Минска появились цистерны с питьевой водой. Ее подвоз в три столичных района организовал «Минскводоканал». Места указаны на карте. Это следующие адреса: ул. Я. Коласа, 50; ул. Восточная улица, 38; ул. Цнянская, 17; пр. Независимости, 64; ул. Фроликова, 19; ул. Связистов, 7; Логойский тракт, 8; ул. Фрунзе, 3; ул. Авангардная, 42; ул. Ул. Калиновского, 34; ул. Ф. Скорины, 7; ул. Научная, 4; ул. Карвата, 76; ул. Солтыса, 60; ул. Волгоградская, 19Б.

Авария в системе питьевого водоснабжения Минска произошла поздно вечером 6 сентября и затронула Первомайский, Партизанский и Советский районы столицы (около 500 тысяч жителей). Утверждается, что «неполадки устранены, прямо сейчас проводится промывка сетей». При этом «возможно ухудшение качества водоснабжения на указанных административных территориях». А Минский городской центр гигиены и эпидемиологии не рекомендует использовать воду из-под крана для приготовления пищи, «питьевых целей» и личной гигиены. Минчан из указанных районов призывают использовать привозную или бутилированную воду.

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