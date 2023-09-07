Сына Медведева поставили раздавать паспорта на оккупированных территориях Украины 7.09.2023, 15:25

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До сих пор никакой информации о деятельности Ильи Медведева не было.

Сын зампреда Совбеза России Илья Медведев курировал создание портала, через который жители оккупированных регионов Украины могут получить российские паспорта.

«Илья Медведев со стороны партии координировал реализацию проекта по созданию портала "Я в России" для жителей новых субъектов Федерации, который был инициирован решением генерального совета "Единой России" в мае этого года», — сообщили РБК в пресс-службе партии.

О том, что разработка портала завершена, 7 сентября на ВКС-совещании по теме социального экономического развития «ЛНР», «ДНР», Херсонской и Запорожской областей объявил председатель «Единой России» Дмитрий Медведев.

«Это такая оболочка, интерфейс для того, чтобы можно было решить целый комплекс задач, имея в виду те сложности, с которыми сталкиваются жители этих новых территорий», — говорил в мае Медведев.

Сын Медведева вступил в «Единую Россию» в июне прошлого года. Партбилет ему вручил секретарь генсовета партии Андрей Турчак. «Постараюсь применить свои знания правильным образом в сферах, важных для людей и страны», — сказал Медведев, выразив надежду, что его пример «подтолкнет молодежь вступать в ряды партии».

Он отметил, что будет заниматься проектами по развитию спорта, образования, здравоохранения, по поддержке предпринимательства, а также «налаживанием процессов в сфере импортозамещения и цифровой трансформации государства». До сих пор никакой информации о деятельности сына Медведева не было.

Президент РФ Владимир Путин поручил раздать паспорта жителям оккупированных областей Украины в мае 2022 года. Весной этого года он подписал указ, согласно которому украинцы на занятых Россией территориях должны получить паспорта до 1 июля 2024 года. Если же они этого не сделают, их могут депортировать.

В конце мая премьер-министр РФ Михаил Мишустин доложил о паспортизации около 1,5 млн украинских граждан, что составляет примерно шестую часть от довоенного населения Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей.

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