ВМС Украины за сутки уничтожили два российских катера 1 7.09.2023, 15:47

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иллюстративное фото

Ликвидировано более 20 оккупантов.

Военно-морские силы Вооруженных сил Украины за минувшие сутки уничтожили два российских катера. Об этом сообщил пресс-центр командования ВМС ВСУ в Telegram 7 сентября.

«За минувшие сутки подразделения ВМС ВС Украины уничтожили 24 оккупанта, два катера, две артиллерийские системы, две единицы автомобильной техники и 17 квадрокоптеров», – говорится в сообщении.

Окончательные потери оккупантов уточняют, добавили в ВМС.

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