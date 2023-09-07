«Персики кушать там и в Минске — несравнимая вещь» 1 7.09.2023, 15:55

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Рассказ белоруски про отдых в Грузии.

Маша из Борисова отдыхала в грузинском Батуми в третий раз, и ее удивили многие вещи. Ощущения от отдыха сильно изменинись. Борисовчанка рассказала ex-press.live, почему в пригороде лучше, чем в самом Батуми.

— Жизнь стала дороже в Батуми, очень много русскоговорящих, много туристов. Они в город и приносят деньги, — говорит Маша.

— Очень вкусные фрукты и хлеб. Персики кушать там и в Минске — несравнимая вещь. Огурцы и томаты пробовала, красный перец, баклажаны. Грузинская кухня прекрасна, но только на пару раз.

Девушке очень понравилось в пригороде. Она признается, что там сейчас гораздо уютнее и красивее. Меньше мусора и больше развлечений:

— Цены в самом Батуми сейчас нереальные: если два года назад можно было в центре жить за 200 долларов, то сейчас такая квартира стоит 600-800. Многие едут в Гонио, Кобулети, Сарпи или Уреки. Там дешевле, но не хуже.

Мария отметила, что недели на море ей хватило, да и отдыхающие часто останавливаются на пару дней:

— Хозяин гостевого дома рассказал мне, что люди приезжают в основном на 3-4 дня. Так, в Гонио, например, в основном, туристы были из Грузии и Турции. Русскоязычные из Украины, Беларуси и России, наоборот, едут в Батуми.

Маша подчеркивает, что не встретилась с дискриминацией в стране, зато познакомилась с российской семьей, которая уже год не может уехать из Грузии из-за плохого курса рубля:

— Не могут собрать деньги и вернуться, дешевле оставаться в горах.

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