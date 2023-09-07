CNN: Россия находится на траектории уменьшения

CNN: Россия находится на траектории уменьшения1
- 7.09.2023, 16:06
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РФ ослабла и не сможет победить в войне.
Россия проиграла и стала ослабленной державой после того, как не смогла достигнуть своих целей в войне против Украины.
Такое мнение высказали западные чиновники в комментарии CNN.
Выступая на брифинге, они признали, что продвижение украинских войск было постепенным и не таким быстрым, как ожидалось два месяца назад, из-за хорошо подготовленной российской обороны.
При этом они убеждены, что Москва уже проиграла независимо от сражений за территорию, поскольку не смогла достичь своей главной цели - подчинить Украину.
«Это может быть очень долгая борьба за территорию, но с точки зрения войны и того, чего Россия хотела добиться, она проиграла, и Россия является уменьшенной державой и находится на траектории уменьшения», - сказал один из чиновников.
Он назвал безумием представление о том, что Россия каким-то образом может победить, даже если сохранит оккупированную территорию. «Россия укрепила НАТО, расширила его за счет таких стран, как Финляндия и Швеция, поставила Украину на путь вступления в НАТО и поставила Украину на путь потенциального вступления в ЕС», - добавил чиновник.
Другой собеседник считает, что российский диктатор ставит на победу Дональда Трампа на выборах в США.
«Это довольно долгий этап. До этого еще далеко. Тем временем, мятеж Пригожина не произошел бы, если бы война в Украине шла нормально», - сказал он.