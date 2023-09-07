Синоптики пообещали белорусам летнюю погоду на выходных 1 7.09.2023, 16:15

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Но не всем.

Лето прошло, однако тепло, на радость многим, все еще остается в Беларуси. Судя по прогнозу погоды, 8-10 сентября будет лишь на календаре, а на деле наступит 39-41 августа. «Телеграф» рассказал, где воздух прогреется до целых 28 градусов, а где температура составит только +19°С. А нужно ли доставать дополнительное одеяло ближе к ночи с пятницы по воскресенье?

Так, специалисты Белгидромета рассказали, что погоду в Беларуси 8 сентября определит «малоподвижный антициклон». Возможно, на небе вы увидите «небольшую облачность». В основном по Беларуси, без дождей.

Кстати, ночью и утром кое-где улицы (и не только) может окутать слабый туман.

Что касается температуры, то ночью синоптики спрогнозировали +6..+12°С, но в отдельных районах должно быть еще холоднее — +3..+5°С. А вот днем по стране она поднимется до +19..+25°С, а по западу вообще до +27°С.

Прогноз погоды на выходные 9-10 сентября

Если верить специалистам, то погода на выходных будет довольно приятной для прогулок и поездок — ни холод, ни дождь не помешают. К слову, юго-западные районы Беларуси вообще «окажутся под влиянием теплой воздушной массы средиземноморского происхождения».

В субботу 9 сентября пообещали «слабый до умеренного» ветер . И хоть ночью температура составит от +2..+9°С а по западу до +12°С, днем должно быть +19..+25°С, по юго-западу — до +27°С.

В воскресенье, 10 сентября, по данным Белгидромета, будет еще теплее:

• ночью —+3..+10°С, по западной половине местами +11..+13°С;

• днем — +20..+26°С, по юго-западу — +28°С.

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