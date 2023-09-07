За год из аптек в России ушла пятая часть импортных лекарств 3 7.09.2023, 16:24

Сокращается ассортимент и российских лекарств.

С начала года ассортимент импортных лекарств в российских аптеках сократился на 20 процентов. С почти восьми тысяч позиций в прошлом году до шести с половиной тысяч в 2023 году. Об этом пишет сайт «Радио Свобода» со ссылкой на данные аналитической компании DSM Group.

Тенденцию сокращения ассортимента лекарств иностранного производств подтвердили изданию и участники рынка.

В числе категорий, где наблюдается наибольшее сокращение препараты для лечения сердечно-сосудистых заболеваний (одни из самых продаваемых в России) и антидепрессанты.

По данным аналитической компании RNC Pharma, за семь месяцев 2023 года иностранный ассортимент группы сердечно-сосудистых препаратов сократился на 20 позиций с 570 годом ранее. Число позиций в группе антидепрессантов упало с 52 до 47.

Тенденция сокращения ассортимента импортных лекарств прослеживается как минимум с 2020 года, отмечают опрошенные РБК эксперты. По их мнению, это связано с тем, что на российском рынке появляется все больше аналогов иностранных препаратов, цена которых ниже.

После начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину многие международные фармацевтические компании заявили о приостановке клинических исследований в России, но, как отмечает РБК, практически никто из них по этой причине не стал полностью выводить свои лекарства с российского рынка. Однако удорожание логистики из-за санкций сказалось на стоимости импортных лекарств.

Кроме того, как отметил гендиректор DSM Group Сергей Шуляк, с российского рынка уходят, как правило, дорогостоящие оригинальные лекарства, основная доля продаж которых приходилась на госзакупки. В России при госзакупках лекарств действует правило «третий лишний», подразумевающее, что при наличии заявок от двух поставщиков продукции стран-членов ЕАЭС заявка на поставки импортной автоматически отклоняется. Возить препараты в Россию только для того, чтобы продавать их в аптеках, иностранным производителям невыгодно.

В российских аптеках сокращается ассортимент и российских лекарств, в том числе включенных в перечень жизненно необходимых, цены на которые контролирует государство. В условиях роста издержек производителям становится невыгодно выпускать такие препараты.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».