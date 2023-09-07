«Устроился на работу и стал сыном маминой подруги» 1 7.09.2023, 16:35

2,196

Истории белорусов, которым не было и 20, а они уже зарабатывали.

Процесс зарабатывания рано или поздно превратится в рутину. Пока этого не случилось, давайте фиксировать волшебство под названием «Мои первые деньги», пишет onliner.by.

История №1. «Устроился на работу и стал сыном маминой подруги»

Игорь заработал первые деньги в 16 лет. Это было в далеком 1994 году, но, кажется, некоторые вещи совсем не изменились.

— Я из еврейской семьи. <…> Родители считали: чтобы мне куда-то поступить, необходимо не просто хорошо сдать вступительные экзамены, но и победить на олимпиаде или еще какой подвиг совершить.

Поэтому было принято решение нанять репетитора по физике и математике. Был найден доктор физико-математических наук.

После очень долгих переговоров была определена стоимость, и она была такой, что мама пила валерьянку неделю, а папа валидол не доставал из-под языка месяц, — $1 в час.

Профессор требовал и давал хоть какие-то гарантии того, что я совершу подвиг в физико-математических битвах, при посещении его четыре раза в неделю по 2 часа. Это $8 в неделю. В 90-е для нашей семьи это были очень большие деньги, даже неподъемные. Вот, собственно, и прелюдия к тому, зачем мне надо было работать. Я мог написать, что сам принял решение пойти работать, помогать родителям, но это не так.

Приложений по поиску работы не было, доставок тоже, поэтому поиск был затруднителен. Но папа знал в ЖЭСе электрика, тот иногда подкидывал ему халтуры и дал «рекомендательные письма». Так у меня появилась «работа мечты» — дворник.

Школу никто не отменял, надо было успеть сделать утреннюю уборку до начала уроков. Вставал в 5 утра, в 5:20—5:30 был на участке. К 7:30 я заканчивал уборку и бежал домой, чтобы подготовиться к школе. Следующей уборкой была дневная — тратил несколько часов и ехал к репетитору. Вечером домашка, и так пять дней в неделю. В выходные полегче, но в целом не то, о чем мечтает 16-летний парень.

Работа была не сказать чтобы сложная. Просто надо было постараться отбросить брезгливость и перестать ненавидеть людей, которые мусорят и мусорят. При этом начало 90-х — это времена еще бабушек на лавочках, они были моими помощниками. И были восхитительны в своем деле. Они гоняли детей за мусор, знали, какой нехороший человек выкинул мимо контейнера, поэтому я мог хотя бы отвести душу в нецензурной форме по адресу этого самого нехорошего человека... Да, тогда я был тем самым «сыном маминой подруги». Меня ставили в пример и рассказывали своим детям, какой я молодец.

Но, как всегда, есть но. Осень. Для дворника это кара небесная. Листья, листья, листья — и, казалось бы, что еще? Но нет, есть еще каштаны. Все это сдобрено дождями, от которых листья намокают, и их сложно отодрать от асфальта обычной метлой. Господи, сколько сил у меня занимало соскрести эти листья в кучки. Но всегда находился кто-то, кто эти кучки мог еще и разметать. Приходилось их собирать, ведь вывоз кучек происходил раз в неделю. А листья падали каждый божий день. Позже в парке Горького я однажды увидел, как милые барышни для видео разбирали такие кучки и весело подкидывали охапки листьев. Даже спустя почти 20 лет мои плечи заныли, фантомные боли…

Осень — это еще первые заморозки, подмороженные лужи и ступеньки. Песок начинали завозить в конце ноября, а заморозки не считали нужным корректировать свое появление с завозом песка. Но я был молодой и глупый, поэтому брался папин «Москвич», и мы ехали на добычу песка. Грузили в багажник, везли на участок. Тут еще надо понимать, что у моей мамы больное колено, и она всегда плохо относилась к гололеду. Поэтому я каждое утро раскидывал песок, как бы проявляя заботу о своей маме через заботу о жителях своего участка.

Любовь местных бабушек тогда дошла до своего пика. Мне кажется, еще немного — и меня бы стали вносить в свои завещания.

После битв с листьями я воспринимал снег намного легче. Просто в мой распорядок добавился выход на участок после 23 часов. Вечернее махание лопатой делало мой сон здоровым и крепким, хоть и коротким. И надо сказать, что появление снега делало жильцов более дисциплинированными. Ведь на белом мусор становился более приметным. Поэтому и польза от снега тоже была.

Но самое запоминающееся — это появление нового дворника на соседнем участке, который устроился «зиму переждать». Это был какой-то известный спившийся художник или скульптор. Я так тогда и не понял, кто он. Он не любил об этом говорить. Но когда выпадал свежий снег, он выходил ночью и рисовал черенком на снегу что-то немыслимое. В оттепели он лепил какие-то фигуры из мягкого снега. Потом все сметал и раскидывал. Я немного смещал свой выход на более раннее время, чтобы все успеть перед школой и видеть его «художества».

Весна. Тут все просто, время уборки подъезда. Но весна — это еще олимпиады. И я их написал на 5 по физике и по математике. Вместе с моей неизбежной медалью это давало мне пропуск в институт. И сделало меня свободным от профессора и работы.

Что по зарплате? $12—18, были доплаты в зимний период и какие-то премиальные. Это почти половина от необходимой суммы в месяц на репетитора. Но даже эти деньги были большим подспорьем для семьи.

Ну и в качестве итога. Недавно сидел с отцом, он начал разговор: они с мамой до сих пор переживают, что они тогда заставили меня работать и лишили каких-то радостей жизни. Наверное, в свои 16 я был обижен, сейчас же очень благодарен им. Самое главное даже не поступление в институт (самое обидное, что в тот год можно было пройти с тройками), а то, что я тогда научился жить в графике и понял цену деньгам. Ну и, конечно, я не мусорю. А дворника у меня в доме я знаю по имени и отчеству, да и перекурить с ним утром и спросить, как у него дела, — это обязательное действо. Цените чужой труд и будьте добрее.

История №2. Про картошку и боль

Мы знаем, вы ждали истории зумеров. У Виктории как раз есть такая.

— Свою первую зарплату получила в апреле 2019 года, когда мне было 17 лет. У родителей не было возможности купить на школьный выпускной платье мечты, поэтому приняла решение заработать на него самостоятельно. Вакансию помогли найти родственники: на складе в агрогородке Семково нужно было перебирать овощи и фрукты.

В свободные от школы дни (в субботу и воскресение) к 7 утра приезжала в Ждановичи, откуда меня забирал служебный транспорт и привозил на рабочее место. Там я переодевалась в вещи, которые было не жалко, и шла сортировать картофель: гнилые клубни отделяла от хороших, а они потом должны были ехать в магазины на продажу.

В день нужно было перебрать 3 тонны овощей — у меня с напарницей на это уходило больше 12 часов.

В конце каждого рабочего дня на руки выдавали 30 рублей, которые я старалась не тратить и бережно хранить. По моим подсчетам, чтобы купить выпускное платье, мне нужно было потерпеть всего 5 недель — денег хватило бы на платье, туфли и украшения.

Задачу усложняли сразу несколько моментов. Во-первых, весь день приходилось терпеть запах гнилой картошки. Он преследовал меня еще месяц после увольнения. Во-вторых, весь день нужно было стоять наклонившись, из-за чего начинала болеть спина. Присесть можно было только на ведра, в которые складывали овощи. Еще одной проблемой стало палящее солнце, скрыться от которого было негде. Завершала картину необходимость таскать заполненные клубнями сетки — каждая из них весила около 40 кг.

Испытание работой я прошла — в середине мая сообщила работодателю, что ухожу. Мне отдали последние 30 рублей за работу и добавили еще 40 рублей в качестве подарка на предстоящий выпускной.

Удалось накопить 340 рублей — моей радости не было предела!

На следующее утро отправилась на Немигу выбирать долгожданный наряд и украшения. Первым купила недорогой браслет. В течение дня перемерила несколько платьев в разных магазинах и нашла идеальное — нежно-розового цвета с длинным шлейфом. Полезла в сумку за кошельком, а его там нет. Не нашлось бумажника и в бутиках, куда я заходила, и в ювелирном магазине. Просила сотрудников посмотреть записи с камер видеонаблюдения, но все тщетно — деньги на выпускное платье были безвозвратно утеряны.

Несмотря на то, что была сильно расстроена, о сложившейся ситуации маме рассказала с юмором. А на будущее вынесла урок — внимательнее следить за своими вещами. В чем же я пошла на выпускной? За день до торжества в одном из магазинов на вокзале нашла черный комбинезон, который купила с большой скидкой. Там же взяла и туфли.

Покупки обошлись всего в 80 рублей, которые дали родители.

История №3. Музыкальная. «Даже не знаю, что на меня нашло»

Это случилось, когда Юлии было 11 лет или около того, примерно в 1998—2000 году. Сейчас она говорит: деньги были небольшие, но зато какая история!

— Моя история, возможно, достаточно прозаичная для тех лет. А может, она стандартная и для сегодняшнего дня.

Я любила читать, особенно детские и подростковые журналы и газеты. Наверное, многие вспомнят и поностальгируют: «Шапокляк», «Музыка для всех» (с коровой на превью), «Каламбур» (он и до сих пор выходит, если не ошибаюсь), «Один дома», «Пикничок» и так далее. Покупала все это регулярно пачками. Это потом уже начались Cool, «Птюч», «Неон» и т. д.

И в одной из таких детских газет мне попался конкурс на лучшую подпись к рисунку. Отчетливо помню, что там изображались два ежика, на одном из которых был головной убор, полностью покрывающий его иголки: то ли ушанка, то ли каска, то ли еще что-то. А вот остальные детали уже немного расплываются в памяти, но точно нужно было либо подписать сам рисунок (оценить общую ситуацию), либо придумать ответ ежика в этой шапке. И подпись (или ответ) — это строчка из песни. Смешная должна была быть.

Даже не знаю, что на меня нашло. Возможно, то, что не нужно во всеуслышание об этом говорить запинающимся голосом (ибо была стеснительная).

Я решила: «А почему бы и нет? Ничего не теряешь». Здравая мысль.

А возраст же такой, что и читаешь много всякого, и слушаешь пока все подряд (еще у меня тогда музыкальный вкус формировался). Ответ мне пришел в голову сразу: «А мы ему по морде чайником» группы «Президент и Амазонка». О вознаграждении не думала вообще, просто хотелось повеселиться.

Пишу письмо, бегу через дорогу и бросаю его в почтовый ящик. Но не забываю. Жду следующего выпуска газеты. А внутри меня все так и вибрирует с перерывами на отвлеченные дела.

И вот этот выпуск! А там список победителей, и у меня Гран-при! О, моей радости не было предела! Заодно многие узнали про такую песню.

Давали небольшие денежные выигрыши, которые потом нужно было забирать на почте. Деньги были не ахти какие, и я точно не помню сумму. Но на почту сходила, перевод получила. Наверное, купила конфет или снова газет и журналов.

Конечно, не сказала бы, что я из кожи вон лезла, когда придумывала подпись и непосредственно писала письмо, но меня же оценили в редакции газеты, и, наверное, не один человек. Думаю, что они повеселились, как и я. И это действительно были мои первые деньги, которые я получила сама своим собственным умом, как в «Что? Где? Когда?».

И вот не так давно на музыкальном квизе услышала эту песню снова и вспомнила свое небольшое «приключение».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».