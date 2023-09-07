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СМИ: Беспилотник впервые атаковал военный объект в Волгоградской области

  • 7.09.2023, 16:43
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СМИ: Беспилотник впервые атаковал военный объект в Волгоградской области
фото СНБО Украины

Расстояние от линии фронта — более 400 километров.

Около 2:30 часов в ночь на сегодня беспилотник атаковал воинскую часть в Волгоградской области России. Это первый такой случай в регионе с начала войны, сообщает УНИАН со ссылкой на российские СМИ.

«ВСУ впервые атаковали Волгоградскую область беспилотником. По нашей информацию, целью была воинская часть в Городищенском районе. Так, силами МО дрон перехватили за несколько километров до цели. Разрушений и пострадавших нет», – сообщает Mash.

Губернатор региона Андрей Бочаров подтвердил факт происшествия.

«Сегодня, 7 сентября, на территории Волгоградской области силами Министерства Обороны России был перехвачен и нейтрализован БПЛА. Пострадавших, а также повреждений гражданских и военных объектов нет», – заявил он.

Однако издание «Регнум» утверждает, что беспилотник упал, зацепившись за молниеотвод. О работе ПВО ничего не сообщается.

Последние инциденты с беспилотниками в России

Как писал УНИАН, в ночь на 7 сентября в Ростове-на-Дону и в Подмосковье прозвучали взрывы. Россияне говорят, что имела место атака беспилотниками. Утверждается, что в Ростове ПВО сбила 2 БПЛА, один упал за городом, второй – в центре города. В результате повреждено несколько легковых автомобилей. 

Еще одна атака беспилотников на Москву состоялась в ночь на 5 сентября. Российские власти и тогда отчитались, что дроны удалось сбить все до единого.

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