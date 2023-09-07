Аналитики: Из-за политики Лукашенко белорусы ищут возможности трудоустройства за рубежом 7.09.2023, 17:21

Только в Польше за полтора года белорусы открыли почти 12 тысяч предприятий.

С января 2022 года по конец июня 2023 года граждане Беларуси открыли в Польше 11,7 тысячи предприятий, следует из информации, обнародованной 7 сентября Польским экономическим институтом (ПЭИ). Внимание на публикацию обратил BPN.

Это почти четверть (24%) общего числа открытых иностранцами предприятий в Польше в рассматриваемый период.

По информации ПЭИ, 66% новых белорусских предприятий работает в сфере информации и связи, из них подавляющее большинство (86%) занимается деятельностью, связанной с программным обеспечением. Чуть более 11% компаний ведут профессиональную научную или техническую деятельность, около 5% заняты в строительной отрасли.

Эксперты отмечают, что количество и отраслевая структура создаваемых в Польше белорусских предприятий могут оказать существенное позитивное влияние на процессы в отдельных сегментах национального рынка, в частности способствовать восполнению нехватки сотрудников, особенно с высококвалифицированных IT-специалистов.

«В этой ситуации важно воспользоваться появившейся в Польше возможностью для белорусских компаний стать фактором, способствующим ускорению цифровизации польских компаний», — подчеркивает ПЭИ.

Отмечается, что только в 2022 году на учет в сфере пенсионного страхования и страхования по инвалидности в Польше встало 108 тысяч белорусов. В 2020 году этот показатель был более чем в два раза ниже.

По мнению аналитиков института, репрессивная политика в Беларуси и часто связанные с ней трудности в ведении бизнеса, а также перспектива закрытия польско-белорусской границы повысили интерес белорусов к поиску возможностей трудоустройства за рубежом и сотрудничеству с польскими компаниями.

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