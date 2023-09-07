Американец хотел добраться до Лондона в «колесе для хомяка» 2 7.09.2023, 17:59

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Самодельное «судно» заметила береговая охрана США в сотне километров от побережья.

Береговая охрана США арестовала мужчину, который пытался пересечь Атлантический океан с помощью огромного самодельного «колеса для хомяка». Об этом сообщает Sky News.

Житель штата Флорида, 44-летний Реза Балучи планировал добраться до Лондона. Береговая охрана США заметила его 26 августа примерно в 110 километрах от побережья соседнего с Флоридой штата Джорджия.

Охранники морской границы решили, что импровизированная лодка была «явно опасной», ведь держалась на плаву с помощью буев и проволоки. Поэтому путешественника пытались уговорить вернуться на сушу, но господин Балучи отказывался сойти со своего «судна» в течение трех дней.

Как указано в судебных документах, с которыми ознакомились журналисты, Балучи уверял офицеров береговой охраны, что его судно имеет официальную регистрацию во Флориде, но так и не смог показать соответствующий документ. Также, пока продолжались переговоры, Балучи показывал офицерам два 30-сантиметровых ножа и уверял, что убьет себя, если его попытаются силой снять с «судна».

Однако этим дело не ограничилось. На следующий день, 27 августа, г-н Балучи начал угрожать «взорвать себя». При этом он держал в руках какие-то провода, что заставило береговую охрану воспринимать ситуацию серьезно. На следующие сутки горе-путешественник признался, что блефовал.

Наконец 29 августа офицерам удалось снять господина Балучи с «судна». Но добраться до суши береговые охранники и нарушитель смогли только 1 сентября.

Отмечается, что это далеко не первая попытка господина Балучи пересечь океан на самодельных плавсредствах. Подобные инциденты имели место по крайней мере трижды – в 2014, 2016 и 2021 годах. Тогда тоже путешествие прервала береговая охрана США.

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