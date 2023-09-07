Можно ли наказать водителя, если он окатил вас водой из-под колес? 4 7.09.2023, 18:08

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Участковый ответил.

Жительница Барановичей поинтересовалась у местной газеты «Наш край», можно ли наказать водителя, который в ненастный день окатил пешехода водой из-под колес. На ее вопрос ответил участковый инспектор Барановичского ГОВДБ Игорь Литвинов.

Милиционер рассказал, что для привлечения водителя к ответственности «необходимо установить наличие прямого умысла у него на совершение указанных действий».

— Если будет доказано, что человек окатил пешехода водой умышленно, он будет привлечен к административной ответственности по статье 19.1 КоАП (Мелкое хулиганство), которая влечет наложение штрафа на виновное лицо в размере от двух до тридцати базовых величин, или общественные работы, или административный арест, — подчеркнул Игорь Литвинов.

Если же умысел не будет доказан, то в действиях водителя административного правонарушения не будет.

— Вместе с тем пострадавший человек вправе обратиться в суд Барановичского района и города Барановичи с гражданским иском в отношении организации, обслуживающей участок дороги, на котором произошел инцидент, с целью взыскания причиненного морального и материального вреда, — заключил инспектор.

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