Можно ли наказать водителя, если он окатил вас водой из-под колес?4
- 7.09.2023, 18:08
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Участковый ответил.
Жительница Барановичей поинтересовалась у местной газеты «Наш край», можно ли наказать водителя, который в ненастный день окатил пешехода водой из-под колес. На ее вопрос ответил участковый инспектор Барановичского ГОВДБ Игорь Литвинов.
Милиционер рассказал, что для привлечения водителя к ответственности «необходимо установить наличие прямого умысла у него на совершение указанных действий».
— Если будет доказано, что человек окатил пешехода водой умышленно, он будет привлечен к административной ответственности по статье 19.1 КоАП (Мелкое хулиганство), которая влечет наложение штрафа на виновное лицо в размере от двух до тридцати базовых величин, или общественные работы, или административный арест, — подчеркнул Игорь Литвинов.
Если же умысел не будет доказан, то в действиях водителя административного правонарушения не будет.
— Вместе с тем пострадавший человек вправе обратиться в суд Барановичского района и города Барановичи с гражданским иском в отношении организации, обслуживающей участок дороги, на котором произошел инцидент, с целью взыскания причиненного морального и материального вреда, — заключил инспектор.