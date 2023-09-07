Президент Украины наградил бойцов полка Калиновского 4 7.09.2023, 18:52

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Награды получили четверо добровольцев.

Четверо бойцов полка Калиновского были награждены орденами «За мужество». Награды воюющим за Украину белорусам вручил президент Владимир Зеленский, сообщила пресс-служба полка.

В День военной разведки, который отмечается 7 сентября в Украине, президент Владимир Зеленский вручил государственные награды военнослужащим ВСУ, в том числе бойцам полка Калиновского.

Четверо белорусов были отмечены орденами «За мужество» третьей степени.

Судя по опубликованному в телеграм-канале полка фото, награды в том числе получили командир батальона «Литвин» Булак и парамедик батальона Анастасия Махомет (позывной — Север).

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