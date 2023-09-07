В Минске теперь можно попробовать Barbie-бургер 2 7.09.2023, 19:13

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Иллюстративное фото

Названа цена.

Минский гастробар ButterBro презентовал новинку — розовый Barbie-бургер с бататом. Цена сета — 25 рублей, пишет CityDog.

В основе блюда — котлета из говядины, приготовленная по индивидуальному рецепту шеф-повара гастробара.

Еще один ингредиент новинки — батат фри, который идет в качестве гарнира.

Напомним, вышедший в июле фильм «Барби» стал самой кассовой картиной этого года. Только в США за первые выходные проката лента собрала 155 миллионов долларов.

Покажут ли его в Беларуси, все еще неизвестно. Другая громкая лента этого года — фильм «Оппенгеймер» — вышел на минские экраны 7 сентября.

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