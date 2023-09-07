США передадут Украине почти 200 бронемашин 1 7.09.2023, 19:16

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Об этом сообщила посол США в Украине.

Соединенные Штаты Америки планируют передать украинским силовикам 190 противоминных автомобилей для защиты от засад (MRAP).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление посла США в Украине Бриджит Бринк.

Она отметила, что эти MRAP дадут возможность украинским правоохранителям защищать гражданское население, особенно вблизи линии фронта.

Также она заявила, что присутствовала вместе с госсекретарем США Энтони Блинкеном на встрече с представителями МВД Украины и Госпогранслужбы Украины.

Они передали первые американские противоминные автомобили для защиты от засад (MRAP) пограничникам и полиции Украины.

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