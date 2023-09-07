Валютный рынок Беларуси штормит 1 7.09.2023, 19:23

3,316

Как на это реагируют население и бизнес.

В августе валютный рынок трясло. Сейчас на нем тоже неспокойно. В Нацбанке рассказали, как население и юрлица вели себя на валютном рынке в прошлом месяце.

В августе население приобрело иностранной валюты на 849,7 млн долларов, а продало — 893,3 млн долларов. Разбежка — 43,6 млн долларов. Напомним, в июле население сдало валюты на 53,1 млн больше, чем приобрело, в июне — на 39,7 млн долларов больше, а в мае эта разбежка была на уровне 142,7 млн.

На протяжении восьми месяцев этого года (январь — август) население активнее продавало иностранную валюту, чем покупало.

Белорусский бизнес (компании-резиденты) в августе активнее покупал валюту, чем сдавал. Так, компании купили за прошлый месяц 2 млрд 161,1 млн долларов, а продали — на 101,6 млн долларов меньше. В июле бизнес активнее продавал валюту, чем покупал.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».