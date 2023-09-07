Волкер: НАТО должна четко определить в Европе «красные линии» для Путина 3 7.09.2023, 19:31

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Курт Волкер

Президент РФ полностью игнорирует систему безопасности.

Серые зоны в Европе должны превратиться в красные линии для российского диктатора Владимира Путина, ведь он полностью игнорирует систему безопасности.

Об этом заявил экс-посол США при НАТО, бывший спецпредставитель по делам Украины Курт Волкер, сообщает «Укринформ».

Волкер объяснил, что Путин полностью игнорирует систему европейской безопасности и восстанавливает Российскую империю. По его мнению, это чревато и для Латвии, Литвы, Грузии, Молдовы, Финляндии.

«Нам нужно, чтобы Украина победила и защитились от России, а потом нам нужно ликвидировать эти серые зоны, которые оказались соблазном. Серые зоны — это „зеленые линии“, и мы должны сделать их „красными линиями“, и сказать: нет, все эти территории теперь под единственным зонтиком, и мы будем их защищать», — сказал он.

По убеждению дипломата, НАТО не сможет выполнять свою работу без Украины, потому что если Путин победит против Украины, он пойдет дальше и атакует где-то еще, и у нас будет постоянная война в Европе.

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