Популярные у минчан автобусы изменят маршруты 9 и 10 сентября 7.09.2023, 19:32

Изменения в работе транспорта связаны с проведением праздничных мероприятий.

Популярные у минчан автобусы изменят маршрут в День города 9 и 10 сентября. Подробности рассказали в пресс-службе «Минсктранса».

В организации заметили, что изменения в работе столичного общественного транспорта связаны с проведением праздничных мероприятий. Так, с 9 и до 24 часов ориентировочно 9 сентября общественный транспорт не будет останавливаться около Дворца спорта. Кроме того, примерно с 12 и до 15 часов вносятся изменения в остановку транспорта на участке проспекта Победителей от улицы Ленина до улицы Мельникайте.

Сказано, что автобусы №1, №69, а также №119с будут ездить по следующим улицам: Городской Вал, Романовская Слобода, Кальварийская, Мельникайте, проспект Победителей и далее по своим маршрутам. Указанные автобусы не будут останавливаться на улицах Заславская и Грибоедова, но с остановкой на Володарского.

Автобус №73 будет ездить от проспекта Победителей до проспекта Машерова по улицам Тимирязева, Кальварийская, Романовская Слобода, Немига, но без остановки на Заславской и Грибоедова. В обратном направлении он будет ехать следующим образом: от улицы Московской по Независимости, Городскому Валу, Романовской Слободе, Кальварийской, Мельникайте, проспекту Победителей, но без остановки на Володарского.

Что касается автобуса №91, то 9 и 10 сентября он будет ездить от проспекта Победителей по проспекту Машерова, а также улицам Тимирязева, Кальварийской, Романовской Слободе, Немиге и далее по своему маршруту. Отмечается, что не будут выполняться остановки на Заславской и Грибоедова.

Популярный у минчан автобус №100 будет ездить от улицы Московской по улице Бобруйская, Первомайская, Бядули, Козлова, проспект Независимости и далее по маршруту. В обратном направлении указанный автобус будет ехать следующим образом. А именно от проспекта Независимости по улицам Козлова, Бядули, Первомайская, Ульяновская, Ленина, Аранская. Кроме того, будет ехать по Могилевской, Толстого, Московской и далее по своему маршруту. Подробнее можно ознакомиться на сайте предприятия «Минсктранса».

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