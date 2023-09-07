«Полдня сидим и отдыхаем» 1 7.09.2023, 19:45

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Сотрудники Wildberries рассказали об условиях работы, заработках и штрафах без объяснений.

Российский онлайн-ритейлер Wildberries намерен наращивать свое присутствие в Беларуси. Недавно предприятие запустило крупный логистический центр в Бресте. «Зеркало» поинтересовалось у работников минских складов и курьера, какие условия им предлагает эта торговая сеть. Оказалось, что не все довольны работой, люди жалуются на низкие заработки и необоснованные штрафы

«Иногда по полдня сидим и отдыхаем»

На складе Wildberries в Минске Тимофей (имена героев изменены) работает около полугода. Он оформлен по договору подряда, хотя есть коллеги, с которым работодатель заключил контракт.

— Сегодня работать по контракту вообще никому не предлагают, но мне удобно и без него. Я рассмотрел эту работу, потому что график там подходящий — один день рабочий, а потом — два дня выходных, — рассказал Тимофей.

Основная часть сотрудников склада — молодежь 20−30 лет, но есть люди постарше. В первый рабочий день новому сотруднику надо за свои деньги купить форму с логотипом Wildberries, без нее работать запрещено. Комплект из майки и штанов стоит 26 рублей.

Тимофей говорит, что на работу людей доставляет бесплатный трансфер. Сам клад современный, а вот условия для работников явно не самые комфортные. К примеру, не установлены шкафы для личной одежды, столы в столовой сделаны из поддонов, а стулья такие, «как раньше были в школе», нет холодильника для ссобоек, в туалете сломаны краны. Из плюсов — наличие микроволновки, а также аппарата, в котором можно с кофе, напитками, шоколадными батончиками и «Ролтон», где продукция покупается за свои деньги.

— Свои вещи приносить на склад нельзя, также запрещены серьги, пирсинг, браслеты, кольца. Это сделали, чтобы не было краж, так как были случаи, когда работники надевали бижутерию на себя и уходили домой.

За исполнением этого распоряжения через видеокамеры наблюдает охрана. Но люди все равно приходят на рабочие места в серьгах, просто заклеивают их пластырем, чтобы не было видно.

На складе сотрудники производят несколько рабочих процессов — предсортировку, сортировку и переупаковку. Наш собеседник работает на первой операции.

— Приезжает фура, в них стоят контейнеры на колесах, где лежат заказы. Их нужно раскидывать в большие боксы. Потом с ними работают люди с двух других операций, но с их работой я не знаком.

При сортировке товара рабочие считывают его код специальным сканером. По словам Тимофея, эти приборы находятся в плохом состоянии, часто разваливаются, их скрепляют скотчем. Иногда сотрудникам это надоедает, тогда они покупают сканеры за свой счет.

— Работать физически не трудно. Иногда мы по полдня сидим и отдыхаем до тех пор, пока не приехала фура. Потом работаем 3−4 часа, набиваем себе к заработку 3000−4000 российских рублей (100−133 белорусских рубля. — Здесь и далее конвертация по курсу Нацбанка РБ на 7 сентября). Причем для тех, кто работает по контракту, работу оценивают по тарифам, у меня же она сдельная. Все начисления и вычеты рассчитывают в российских рублях, но заработок приходит в белорусских рублях.

Но в процессе работы есть неприятный момент: если товар повредился или испачкался, то за него платят все, кто «отбивал» QR-код.

— Главный офис Wildberries все убытки по товару раскидывает на сотрудников. Эти штрафы совершенно не оправданы, они приходят каждый день. В приложении сообщается, за какой это товар. Но что с товаром случилось — непонятно. По факту его могли упаковать с браком, а платят за него работники склада.

Тимофей как-то пытался через руководство склада в Минске выяснить ситуацию со штрафами, но говорит, что «они не хотят разбираться с этим». За время работы у него получилось оспорить только один неоправданный штраф — 5000 российских рублей (167 белорусских рублей) за пользование личным телефоном. Ранее удержанные деньги вернули на счет рабочего.

— Заработок подсчитывается каждую неделю. В воскресенье система выдает информацию, сколько надо удержать штрафов и сколько выплатить зарплаты. Бывает, что штрафы больше зарплаты. Новые работники видят, что проработали в минус и больше просто не возвращаются. Никто их не держит. Не нравится — до свидания. Текучка кадров там огромная.

У Тимофея выходит 10 рабочих смен в месяц, за них сотруднику начисляют зарплату

около 1300 белорусских рублей, из которых примерно 150−200 рублей снимают в счет погашения коллективных штрафов.

— Может быть, заработок скоро будет больше, потому что руководство склада говорит, что с октября начнется сезон, когда покупатели больше заказывают, а, значит, работы будет очень много.

«Моя нервная система больше не выдерживает»

Алла работает на складе Wildberries около четырех месяцев. У нее ночные смены по графику два через два. Она переупаковывает возвратный товар, проверяет заказы на наличие брака, правильность вложения, а потом пропускает его дальше к поставщику или отправляет в брак.

— Мы все называемся кладовщиками. Заработок наш зависит от количества выполненной работы: сколько накликаешь, сколько и заработаешь. В среднем на моем месте можно за смену заработать от 70 до 250 белорусских рублей. У нас есть специальное приложение на телефоне, где мы отслеживаем свою зарплату, — сообщила Алла.

Работы Аллы оценивают по тарифам, которые зависят «непонятно от чего». Например, бывает, что за один клик сканером платят 10 белорусских копеек, а бывает — 55. Причем тарифы меняются: когда работы мало, то они «заоблачные», а когда товара приходит мало, то применяются самые низкие расценки.

— Минус в том, что когда товара очень мало или его вообще нет на складе, то мы по два часа сидим и ждем, когда приедет фура и будет работа. При этом наш склад маленький по сравнению с российскими.

Девушка также отметила, что текучесть кадров на предприятии большая. Люди массово приходят и уходят, многие из новеньких «наслушались информации на стороне» и считают, что на складе можно заработать больше 100 белорусских рублей. Но Алла говорит, чтобы получить такие деньги, надо «жить на работе и трудиться без выходных». Новые люди приходят и узнают, что здесь действует мониторинг и система штрафов, когда «выдуманные из головы взыскания вешают на работников».

— Например, человек достал зажигалку в курилке, ему вешают штраф 5000 российских рублей (167 белорусских рублей) за попытку поджога. За проход на склад с ручной кладью штраф в 3000 российских рублей (100 белорусских рублей). За то, что люди работают в кроксах, а не в кроссовках, штраф в 10 000 российских рублей (334 белорусских рублей), так как это считается несоблюдением техники безопасности. Мне дали штраф в 3000 российских рублей (100 белорусских рублей) за пользование телефоном. И не так важно, что он мне нужен был в рабочих целях, чтобы проверить внутренние чаты. Даже руководство склада объясняет это словами, что «это Wildberries, нет ничего удивительного, можешь забыть про свои деньги».

Алла говорит, что есть штраф в 25 000 российских рублей (835 белорусских рублей). Он применяется, если сотрудник более двух дней отсутствует на работе. Когда накапливаются штрафы в 60 000−75 000 российских рублей (2005−2506 белорусских рублей), то сотрудника блокируют. Если он хочет работать дальше, то обязан погасить штраф.

— Конечно, в таких случаях людям проще уйти. Вообще работа в целом не такая сложная, можно было бы там остаться, если бы не штрафы. Но я собираюсь увольняться, потому что моя нервная система больше не выдерживает. Я устала с замиранием сердца открывать программу и бояться, какой же сегодня новый штраф повесят. Зарплата у меня выходит не больше 1200 белорусских рублей. Если бы не штрафы, то выходило бы под 2000.

Девушка не считает, что у Wildberries в Беларуси дела идут очень хорошо, говорит, есть много нюансов и жалоб со стороны покупателей и сотрудников.

«Обещанный заработок я не получил ни разу»

Около года Денис работает на складе Wildberries, он сортирует товар по адресам. Говорит, что работа у него очень трудная — как физически, так и морально. У Дениса 12-часовой рабочий день, он все время на ногах.

— Обещанный из вакансии заработок я не получил ни разу. Бонусов нет вообще никаких, зато есть штрафы, которые дают без разъяснений. Причем добиться от начальства какой-то информации не получается, — сообщил Денис.

Зарплата сотрудника состоит только из переменной части, при работе Дениса оценивается количество отсортированного товара, умноженное на коэффициент. Собеседник отметил, что коэффициент нигде не зафиксирован, он часто снижается. Эти колебания происходят даже в течение одного дня.

— Недавно у Wildberries открылся новый склад, но не могу ответить, развивается ли бизнес. Работа у нас есть, увеличения или уменьшения нагрузки не заметил. Зато заметил плохое отношение к сотрудникам, неуважение, а вот стабильности и уверенности нет. Никогда не знаешь, сколько по итогу заработаешь за месяц. Получить расчетник и узнать свою выработку за месяц — задачка со звездочкой.

Денис говорит, что не только у него, но и других сотрудников возникает постоянный вопрос по начисленной зарплате на карту. Так, сумма приходит ниже заявленной, а добиться информации, почему недоплачено, людям нереально. Мужчина не видит для себя перспективы в этой компании, поэтому сейчас находится в поиске новой работы.

«Хочешь зарабатывать — будешь, но вкалывать надо»

Пять лет Вячеслав работает курьером в Wildberries. Он на личном авто развозит заказы клиентам. Мужчина получает их утром в пункте выдачи заказов, потом составляет маршрут, по которому его удобно будет ехать.

— Я устраивался туда через знакомого. Оформлен по договору подряда, все курьеры работают по этому документу. График работы я регулирую сам, когда нужен выходной, то ищу себе замену из числа коллег. Кстати, коллеги в основном старожилы, средний возраст — 40 лет, — рассказал собеседник.

Как правило, Вячеслав работает 25−28 дней в месяц. При этом «вкалывать надо в поте лица». Летом в день у него выходит примерно 40 доставок, зимой их число может доходить до 70−90.

— До этого я работал в строительстве и знаю, что такое физический труд. Но тут бывает за день по 150 этажей пешком пройдешь. Часто бывает крупногабаритный товар, иногда заказывали по шесть пачек наполнителя для кошачьих туалетов, одна весит 15 кг.

Зарплата у мужчин сдельная, она зависит от количества доставок, кроме нее никаких плюшек нет. Вячеслав отметил, что на заработок он не жалуется, в среднем получает около 4000 рублей. Чаевые курьеру дают крайне редко, за неделю за около 250 доставок выходит рублей 10.

— Но не надо завидовать, потому что зарплата зависит от многих факторов, в том числе от твоего желания работать, сезона, умения наладить отношения с клиентом. К тому же заправки и ремонт нужно делать, а свой счет, больничных нет. Тут хочешь зарабатывать — будешь, но вкалывать надо.

Курьеров также могут штрафовать и блокировать, если у него низкий рейтинг. Работу курьера может оценить каждый клиент, которому доставляется заказ. Оценка — от одного до пяти. Считается рейтинг по последним 150 оценкам. И если он ниже 4,62, то курьер продает под блокировку. Но таких случаев Вячеслав не видел.

— Раз в полгода меняются мотивации для работников. Делается это не для уменьшения заработка или что бы наказать штрафами, а для улучшения качества работы.

«Развиваются из-за большого удержания выдуманных штрафов»

Матвей пришел работать на склад Wildberries по рекомендации знакомого, который также является сотрудником этой компании.

— По его словам, меньше 2000 рублей он не поднимал. А те, кто ничего не делают, имеют 1400 рублей стабильно. Причем работа не особо напряжная, — вспоминает Матвей.

Парень пришел на склад сперва «на разведку», старший смены рассказал ему, что получают здесь по-разному: кто-то зарабатывает 500 рублей в неделю, а те, кто старается, и 900 рублей.

— Я подумал, что это супер, и решил пойти поработать. Меня еще подкупало то, что работают молодые парни и девочки. Подумал, значит, не все так плохо. Оформили меня по договору подряда, сфоткали, выдали пропуск. Обещали для работы дать терминал сбора данных, но его не оказалось, поэтому сообщили, что мне надо скачать на телефон приложение и с ним работать. Я отказался, не готов был использовать свой телефон 12 часов с включенным экраном, это тупо убивает аппарат. Тогда мне выдали терминал.

Старший смены направил Матвея работать с парнями, которые сами находились на складе всего три дня. Причем одному из новичков уже «прилетел» штраф 700 рублей. Потом парня перенаправили к более опытным сотрудникам, они работали две недели, причем тоже уже получили к тому времени штраф в 400 рублей.

— Я внезапно понял, что это гиблое место. Особенно учитывая то, какой я увидел раздевалку, какой была столовая. Раздевалка — это несколько шкафчиков, где всем не хватает места, остальные кидали вещи на полу в коробках. Столовая — это просто пару поддонов в виде лавок, убитая микроволновка, ни холодильника, ни воды, ничего.

Матвей решил пообщаться с другими людьми на складе. Один мужчина лет 40-ка сказал, что у него те годы, мол, куда он еще пойдет работать, а тут он имеет 1500 рублей в месяц. Одна девушка сказала, что она работала полгода, получала по 800 рублей в месяц, но уже написала заявление на увольнение.

— Я узнал, что люди сорвали спины, потому что иногда приходят и тяжелые товары, например, мешки с грунтом, корма для животных в пакетах по 25 кг. В результате моя работа на складе окончательно завершилась после пяти часов работы.

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