Где в Минске пока лучше не пить воду из крана 3 7.09.2023, 19:47

1,318

Названы адреса.

Из-за прорыва на водопроводе некоторым минчанам пока не рекомендуется пить воду из-под крана, готовить на ней еду или умываться. Санстанция со ссылкой на «Минскводоканал» уточняет, какие улицы затронуты аварией и по каким адресам привозят автоцистерны с питьевой водой.

По данным УП «Минскводоканал» на 16.00, из-за авария некачественная вода из кранов может течь в домах по улицам Сурганова, Некрасова, Беды, Восточная, Я. Коласа, Волгоградская, К. Чорного, Филимонова, Высоцкого, Огинского, Багратиона, Солтыса, Карвата, Связистов и проспекту Независимости (от ул. Гикало до ул. Филимонова).

«По иным адресам Первомайского, Партизанского и Советского районов изменений качества воды не наблюдается. Автоцистерны с питьевой водой перемещаются по адресам, в зависимости от обращений в УП „Минскводоканал“», — говорится в сообщении.

Напомним, вечером 6 сентября в районе парка Челюскинцев прорвало трубу метрового диаметра с холодной водой. Это привело к перебоям с водоснабжением в Партизанском, Первомайском и Советском районах столицы. Ночью уже 7 сентября подачу воды восстановили по обводным линиям, но медики рекомендовали пока ее не использовать, а для питья, готовки и умывания брать подвозную или бутилированную воду.

Подвоз воды «Минскводоканалом» организован по следующим адресам:

Логойский тракт, 8,

ул. Фрунзе, 3

ул. Авангардная, 42,

ул. Макаенка, 17,

ул. Калиновского, 34,

ул. Ф. Скорины, 7,

ул. Навуковая, 4,

ул. Связистов, 7,

ул. Карвата, 76,

ул. Солтыса, 60,

ул. Волгоградская, 19Б.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».