Где в Минске пока лучше не пить воду из крана

Где в Минске пока лучше не пить воду из крана3
- 7.09.2023, 19:47
- 1,318
Названы адреса.
Из-за прорыва на водопроводе некоторым минчанам пока не рекомендуется пить воду из-под крана, готовить на ней еду или умываться. Санстанция со ссылкой на «Минскводоканал» уточняет, какие улицы затронуты аварией и по каким адресам привозят автоцистерны с питьевой водой.
По данным УП «Минскводоканал» на 16.00, из-за авария некачественная вода из кранов может течь в домах по улицам Сурганова, Некрасова, Беды, Восточная, Я. Коласа, Волгоградская, К. Чорного, Филимонова, Высоцкого, Огинского, Багратиона, Солтыса, Карвата, Связистов и проспекту Независимости (от ул. Гикало до ул. Филимонова).
«По иным адресам Первомайского, Партизанского и Советского районов изменений качества воды не наблюдается. Автоцистерны с питьевой водой перемещаются по адресам, в зависимости от обращений в УП „Минскводоканал“», — говорится в сообщении.
Напомним, вечером 6 сентября в районе парка Челюскинцев прорвало трубу метрового диаметра с холодной водой. Это привело к перебоям с водоснабжением в Партизанском, Первомайском и Советском районах столицы. Ночью уже 7 сентября подачу воды восстановили по обводным линиям, но медики рекомендовали пока ее не использовать, а для питья, готовки и умывания брать подвозную или бутилированную воду.
Подвоз воды «Минскводоканалом» организован по следующим адресам:
Логойский тракт, 8,
ул. Фрунзе, 3
ул. Авангардная, 42,
ул. Макаенка, 17,
ул. Калиновского, 34,
ул. Ф. Скорины, 7,
ул. Навуковая, 4,
ул. Связистов, 7,
ул. Карвата, 76,
ул. Солтыса, 60,
ул. Волгоградская, 19Б.