Под Жабинкой у дальнобойщика обнаружили документы со «шпионскими» чернилами 7.09.2023, 20:02

Документы со "шпионскими" чернилами / sudexpert.gov.by

Он работает на казахстанскую фирму.

На дальнобойщика-международника, работающего на казахстанскую фирму, завели уголовное дело после проверки разрешения на международные грузоперевозки, сообщает пресс-служба Госкомитета судебных экспертиз.

Под Жабинкой инспекторы проверили у мужчины документы во время весогабаритного контроля. Разрешение показалось им подозрительным, и документ отправили на экспертизу.

Оказалось, что с бланком разрешения все в порядке, но записи на нем делались симпатическими чернилами. Потом их нагревали, чтобы они исчезли, а на том же месте записывались уже другие данные. Такая схема использовалась несколько раз.

Документы со "шпионскими" чернилами / sudexpert.gov.by

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