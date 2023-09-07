Под Жабинкой у дальнобойщика обнаружили документы со «шпионскими» чернилами
- 7.09.2023, 20:02
Он работает на казахстанскую фирму.
На дальнобойщика-международника, работающего на казахстанскую фирму, завели уголовное дело после проверки разрешения на международные грузоперевозки, сообщает пресс-служба Госкомитета судебных экспертиз.
Под Жабинкой инспекторы проверили у мужчины документы во время весогабаритного контроля. Разрешение показалось им подозрительным, и документ отправили на экспертизу.
Оказалось, что с бланком разрешения все в порядке, но записи на нем делались симпатическими чернилами. Потом их нагревали, чтобы они исчезли, а на том же месте записывались уже другие данные. Такая схема использовалась несколько раз.