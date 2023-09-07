В Олешках Херсонской области взорвали авто с ФСБшниками и военными РФ 7.09.2023, 20:07

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Во временно оккупированных Олешках Херсонской области был взорван автомобиль с российскими военными и сотрудниками ФСБ. Об этом сообщили источники Liga.net в Службе безопасности Украины.

По информации источников, к «бавовне» приложила руку СБУ.

Сообщается, что один ФСБшник погиб сразу на месте, а еще один находится в реанимации в тяжелом состоянии. Трое военных РФ, сопровождавших их в авто, ранены.

Источники в СБУ сообщают, что взорванные ФСБшники «работали» во временно оккупированном Скадовске, а в Олешки наведывались для фильтрационных мероприятий и заодно – пытать украинцев.

Олешки находятся под временной оккупацией РФ с начала полномасштабного вторжения, с 24 февраля 2022-го.

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