Под Минском зацвели яблони 1 7.09.2023, 20:14

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Фотофакт.

Под Минском в лесу возле Цнянского водохранилища расцвели яблони. Фотоподтверждение можно найти в соцсетях.

Как видно на фото, цветущие не по сезону яблони привлекают не только людей. Яблоневый цвет был заснят сегодня, 7 сентября.

Почему же яблони могут цвести осенью? Такое поведение растений может быть связано, например, с резким перепадом между засушливой, а затем влажной теплой погодой, скачком температур в сторону понижения, а потом устойчиво теплой погодой, сильным повреждением насекомыми, животными или механическими надломами.

Но эксперты говорят, что это не очень хорошо — растения уже сейчас израсходуют те силы, которые должны будут проявить весной.

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