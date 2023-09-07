Под Минском зацвели яблони

Под Минском зацвели яблони1
- 7.09.2023, 20:14
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Фотофакт.
Под Минском в лесу возле Цнянского водохранилища расцвели яблони. Фотоподтверждение можно найти в соцсетях.
Как видно на фото, цветущие не по сезону яблони привлекают не только людей. Яблоневый цвет был заснят сегодня, 7 сентября.
Почему же яблони могут цвести осенью? Такое поведение растений может быть связано, например, с резким перепадом между засушливой, а затем влажной теплой погодой, скачком температур в сторону понижения, а потом устойчиво теплой погодой, сильным повреждением насекомыми, животными или механическими надломами.
Но эксперты говорят, что это не очень хорошо — растения уже сейчас израсходуют те силы, которые должны будут проявить весной.