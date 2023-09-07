Подсанкционный друг Лукашенко судится с обанкротившимся мясокомбинатом 7.09.2023, 20:24

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Валентин Байко

Есть интересные детали.

В суде в Гродно решают спор между влиятельным белорусским бизнесменом, приближенным к Александру Лукашенко, и обанкротившимся пару лет назад частным мясокомбинатом. Издание Hrodna.life рассказывает, что известно об этом деле.

В суде Октябрьского района Гродно 6 сентября начали рассматривать дело о признании сделок недействительными. Истец — один из самых богатых и влиятельных белорусских бизнесменов Валентин Байко, который возглавляет компанию по производству одежды «Конте Спа» и находится под санкциями из-за близости к Александру Лукашенко.

Один из ответчиков — некто Виктор Кеда. Возможно, речь идет о зарегистрированном в Гродно ИП Викторе Ивановиче Кеде, который под маркой cityavto занимается продажей и покупкой, выкупом, обменом автомобилей.

А вот второй ответчик — частное ООО «Березинский мясокомбинат». Предприятие зарегистрировали в 2014 году, его юридический адрес — помещение в минской промзоне, которое сдается под офисы. Комбинат находится в ликвидации с августа 2022 года — тогда его признали банкротом. Имущества, которое можно продать, немного: несколько грузовиков-рефрижераторов.

Долгов на апрель 2022 года у мясокомбината было на 1,28 млн рублей. Кроме производства продуктов питания, у компании также был торговый бизнес — несколько магазинов в Минске. Его ликвидировали в 2021 году, он также был должником у ряда поставщиков. Просроченная задолженность по страховым взносам тянулась за мясокомбинатом с 2020 года.

Предприятие поставляло мясо в войсковые части МВД и погранкомитета, в колонии, больницы и колледжи, а также Министерству обороны. Но, видимо, для эффективной работы госзаказов не хватало: с 2016 по 2022 год мясокомбинат регулярно выступал должником в судах.

Связи не только в бизнесе?

Согласно открытой базе данных публичных должностных лиц России и Беларуси, Валентин Байко имеет не только деловые, но и личные отношения с руководством мясокомбината. Директор ООО «Березинский мясокомбинат» Владимир Викторович Вербицкий — зять Валентина Байко. Авторы rupep.org сделали об этом вывод на основе анализа утечек государственных баз данных.

В 2019 году Анна Байко — дочь Валентина Байко — вышла замуж и сменила фамилию на «Вербицкая». Когда Владимир Вербицкий стал директором мясокомбината и работал ли он там на момент начала ликвидации — изданию неизвестно.

Кстати, ранее «Березинский мясокомбинат» судился также с Виктором Ивановичем Кедой. Возможно, этот тот самый, что фигурирует и в сегодняшнем деле.

Какое отношение Байко имеет к мясу?

По данным Hrodna.life, Валентин Байко — вегетарианец, но к производству продуктов питания имеет непосредственное отношение. Он организовал в Гродненской области органическую ферму, выкупил часть акций волковысского «Беллакт», а также получил контроль над щучинским «Праймилк», «Туровским молочным комбинатом» и над девятью государственными фермами, которые раньше находились в плачевном состоянии.

Самый известный бизнес Байко — производство колгот, носков и одежды «Конте СПА» (а также Брестский чулочный комбинат). Кроме этого, он связан с недвижимостью и строительным бизнесом, а также входит в Совет Республики.

«Конте СПА» попадала под западные санкционные списки. А сам Байко фигурировал в канадском перечне как бизнесмен, приближенный к властным кругам и лично Александру Лукашенко.

Напомним, «Конте СПА» также судится в России с несколькими местными предпринимателями — гродненская компания обвиняет их в «нарушении исключительного права» на товарный знак Conte elegant и требует наказать штрафами по 50 тысяч российских рублей (примерно по 530 долларов).

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