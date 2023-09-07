Президент Грузии заявила, что не уйдет в отставку на фоне попытки импичмента 2 7.09.2023, 20:48

Саломе Зурабишвили

Саломе Зурабишвили отметила, что будет отвечать только перед грузинским народом.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что не собирается уходить в отставку на фоне попыток правящей партии объявить ей импичмент.

Об этом она сказала в видеообращении, которое приводит телеканал Mtavari.

«Я никуда не пойду... Думаю, все должны забыть мечту о моей отставке», – подчеркнула Зурабишвили.

Она отметила, что будет отвечать только перед грузинским народом.

«Я отвечаю только перед вами, потому что вы меня выбрали, и я чувствую большую ответственность за этот выбор. Вы выбрали меня за то, кем я есть и был всю свою жизнь – сторонником Европы, сторонником европейского будущего Грузии», – подчеркнула грузинский президент.

На прошлой неделе «Грузинская мечта» объявила, что начинает процедуру импичмента Саломе Зурабишвили из-за того, что она поехала с визитами, не согласованными правительством.

Правительство Грузии не дало согласия на около десятка визитов президента, большинство из них – в Европу.

Несмотря на это, 31 августа Саломе Зурабишвили все равно вылетела в ЕС.

Перед инициированием импичмента «Грузинская мечта» заявила, что подаст запрос в Конституционный суд с просьбой определить, нарушила ли Зурабишвили своими визитами основной закон.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».