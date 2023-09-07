Какие бюджетные квартиры предлагают в аренду в Минске у метро 1 7.09.2023, 20:55

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Есть вариант за $180 в месяц.

В Минске сейчас есть довольно много предложений квартир в аренду, которые находятся недалеко от метро. «Зеркало» посмотрело самые дешевые варианты из имеющихся. Одно из главных условий, чтобы они были не совсем «убитые».

Недалеко от станции метро «Институт культуры» сдается однокомнатная квартира. Она расположена на улице Чкалова, в кирпичной девятиэтажке, построенной в 1979 году. Жилье занимает площадь 36 м², комната — 16 м², кухня — больше семи «квадратов».

В квартире есть мебель, из техники имеется холодильник, стиральная машина, проведены интернет и телефон.

Жилье хотят сдать семье на длительный срок, надо будет платить 50% квартплаты и аренду в 588 рублей или 180 долларов в месяц.

Рядом со станцией метро «Могилевская» в доме на улице Ангарской сдают двушку в девятиэтажном панельном доме, построенном в 1974 году.

Общая площадь жилья — 47 м², комнаты занимают 26 м². Квартиру хотят сдать после 20 сентября, так как там сейчас идет ремонт. Сдаваться она будет без мебели и техники. В качестве квартирантов хотят видеть семью, животных иметь нельзя.

Аренда — 653 рублей или 200 долларов, также надо будет оплачивать полную квартплату.

В 15 минутах ходьбы от станции метро «Молодежная» на улице Берута также сдают однокомнатную квартиру. Она расположена на пятом этаже девятиэтажки, построенной в 1971 году. Жилье занимает 33 м², комната -15 м². Имеется незастекленная лоджия.

В квартире есть мебель — кровать, шкаф, тумба под телевизор. Из бытовой техники имеется холодильник, стиральной машины нет, но при необходимости ее доставят.

Стоимость аренды составляет 700 рублей или 214 долларов, плюс надо платить коммуналку.

Недалеко от станций метро «Партизанская» и «Тракторный завод» сдают однушку, расположенную в доме на Партизанском проспекте. Квартира площадью чуть больше 33 «квадратов», жилая комната — 17 м², кухня — немного больше семи «квадратов».

Сообщается, что в квартире сделан аккуратный ремонт, есть вся необходимая мебель и техника. Зимой в квартире тепло, а летом сохраняется прохлада.

Платить за аренду надо 702 рублей или 215 долларов в месяц. Нужно внести залог в 100 долларов (327 рублей). Хозяева готовы взять квартирантов, у которых есть животные.

В девятиэтажном доме на улице Бельского (рядом станция метро «Спортивная») сдают однушку экономкласса. Общая площадь квартиры — немного больше 33 «квадратов», жилая — почти 17 «квадратов». Есть длинная лоджия.

Квартира частичная меблирована, в ней есть в том числе спальное место, кухонный гарнитур. Также имеются холодильник, стиральная машина.

Стоимость аренды — 718 рублей или 220 долларов.

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