ЕС и Польша договорились о производстве снарядов для Украины 7.09.2023, 21:02

Подписан «рамочный контракт».

Польша подписала «рамочный контракт» с Европейским оборонным агентством (EDA) на совместные закупки 155-мм боеприпасов для Украины.

Об этом сообщает RMF FM.

«Рамочный контракт» пока не содержит подробностей, в частности, о типах снарядов и их точном количестве. Однако подписание документа означает, что теперь страны ЕС уже могут размещать конкретные заказы на польских заводах.

1 июня польское правительство одобрило соглашение о поставках боеприпасов между Агентством по вооружению и консорциумом PGZ-AMUNICJA, в который входят, в частности, Polska Grupa Zbrojeniowa, Zakłady Metalowe Dezamet или Mesko.

Соглашение представляет собой первый этап заказа на сотни тысяч 155-мм артиллерийских боеприпасов и, исходя из потребностей европейского и мирового рынков, предусматривает экспорт.

В настоящее время страны находятся в процессе размещения заказов, на основе которых EDA подготовит оптовые заказы для европейской промышленности. Это означает, что к концу сентября, после сбора заказов, размещенных отдельными странами ЕС, Европейское оборонное агентство, как ожидается, направит первые конкретные реализации.

В основном они будут касаться производства 155-мм боеприпасов. Все указывает на то, что польские оружейные заводы получат конкретные заказы в конце сентября.

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