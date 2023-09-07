Китайская кофейня выпустила латте со вкусом водки

Китайская кофейня выпустила латте со вкусом водки6
- 7.09.2023, 21:04
Он стал таким популярным, что быстро закончился.
Китайская кофейная компания Luckin Coffee выпустила латте со вкусом китайской водки «Маотай» и вызвала фурор, пишет ChinaDaily.
Алкогольный латте начали продавать 4 сентября. За первый день было реализовано почти 5,5 млн чашек на почти 13,6 млн долларов, сообщает издание ThatsMags.
В состав напитка входит молоко, содержащее «Маотай» крепостью 53%. При этом уровень алкоголя в одной чашке кофе со вкусом водки не превышает 0,5%.
7 сентября Luckin Coffee в своем аккаунте в социальной сети Weibo сообщила, что из-за повышенного спроса возникла нехватка ингредиентов для приготовления напитка.
Компания успокоила своих клиентов, что уже заказала новую партию «Маотай» и пообещала, что продажи на этой неделе в большинстве кофеен продолжатся.