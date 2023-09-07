В Москве при странных обстоятельствах пропал приехавший на заработки белорус 1 7.09.2023, 21:10

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Житель Гомеля исчез 16 июля.

Несколько недель назад 42-летний Владимир Киливник отправился из родного города Гомеля в Москву. Мужчина некоторое время работал на стройке в российской столице, но 16 июля решил вернуться в Беларусь. Правда, из России он так и не выехал, пишет msk1.ru.

Родственники Владимира из Гомеля рассказали, что в день пропажи, 16 июля, Владимир с другом Антоном, который также работал в Москве, приехал на автостанцию Новоясеневскую в Москве. Они заранее купили два билета до Бобруйска отправлением в 22.30 и в ожидании автобуса решили выпить. Владимир переборщил с алкоголем, и ему стало плохо.

В начале шестого вечера Антон оставил Владимира одного. Он вернулся на автовокзал, чтобы сдать билеты и решить, что делать дальше с другом, которому все еще было плохо. Через некоторое время к Владимиру подошли несколько незнакомых людей, как говорит сестра пропавшего Наталья, «неславянской внешности».

— Когда Антон вернулся, то слышал, что эти мужчины предлагали брату доехать до Беларуси на маршрутке, так как это будет быстрее и дешевле. Володя сказал ему, что поедет с ними. После этого друг передал брату паспорт и три тысячи рублей — деньги за билет, — добавила сестра пропавшего.

В итоге Антон уехал к друзьям в Красногорск, оставив друга на автовокзале. Именно с этого момента Владимир Кливник перестал выходить на связь, а его телефон стал «вне зоны доступа».

Всю ночь Наталья пыталась дозвониться до брата, но безрезультатно. На следующий день она позвонила отцу и узнала, что Владимир до дома так и не доехал. По словам женщины, в тот же день с 16.00 до 20.00 на этой же станции при подобных обстоятельствах пропали еще два белоруса.

Сестра Владимира обратилась в милицию, написала в посольство Беларуси, но результата это не принесло.

— Думаю, что хотят просто закрыть дело и сделать его без вести пропавшим. А люди так и будут пропадать. (…) Может быть, брата уже на органы продали, — предположила женщина.

В пресс-службе «Яндекс.Такси» не смогли прокомментировать MSK1.RU ситуацию с исчезновением Владимира Киливиника. По видео, которое изъяли с видеокамер автовокзала, заметно, что пропавший белорус садился в их брендированный автомобиль, на котором отчетливо просматриваются номера.

В правозащитной организации «Альтернатива» не исключили, что Владимир может находится в трудовом рабстве. Там отметили, что подобные ситуации происходят нередко.

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