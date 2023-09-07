Зеленский переговорил с Нетаньяху
- 7.09.2023, 21:13
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Это был их первый разговор в 2023 году.
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонные переговоры с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху.
Об этом сообщает Telegram-канал президента Украины.
О чем говорили:
обсудили возможные пути поддержки Украины со стороны Израиля в противостоянии российскому вторжению;
подняли вопрос увеличения количества отказов украинским гражданам во въезде в Израиль в условиях действия безвизового режима. Президент Владимир Зеленский отметил важность исправления этой ситуации.
«Учитывая приближение еврейского Нового года — Рош ха-Шана - и ожидаемого массового прибытия паломников-хасидов в Умань обсудили вопросы их безопасности и реагирования на возможные вызовы, учитывая продолжение российского террора ракетами и иранскими дронами», - написал Владимир Зеленский.
Как сообщает пресс-служба премьер-министра Нетаньяху, стороны также обсудили помощь в развитии и продвижении израильских систем раннего оповещения о воздушной тревоге.