СМИ: ЧВК «Вагнера» прекратила вербовку наемников 7.09.2023, 21:38

Подробности.

Частная военная компания «Вагнера» прекращает вербовку бойцов. Такое сообщение появилось 7 сентября в чате родственников наемников, пишет «Агентство».

Администратор чата на более чем 13 тысяч человек Ирина в четверг опубликовала сообщение, в котором говорится: «В связи с последними событиями, набор в компанию временно приостановлен». Администратор предлагает желающим записываться в резерв группы через ее колл-центр.

В июле Пригожин уже сообщал, что ЧВК не испытывает дефицита в личном составе, поэтому группа приостанавливает вербовку, но работу свою продолжает. Но уже после этого заявления «Важные истории» в августе выяснили, что ЧВК «Вагнера» продолжила набирать наемников в российских регионах вопреки словам основателя группы.

Судя по сообщениям в том же чате, которые прочитало «Агентство», структура до сих пор продолжает отправлять наемников в Африку: 6−7 сентября как минимум трое пользователей чата обсуждали, что их родственники либо недавно уехали в Африку, либо сейчас ждут отправки туда из Беларуси. Например, пользователь под ником Aurora написала в четверг: «Есть борта и ротация». А пользователь под ником Nastya сообщила, что ее родственник недавно улетел в Африку из Беларуси.

Отправка наемников в Африку, судя по всему, продолжается, несмотря на рекомендацию искать другую работу, которую ЧВК «Вагнера» дала своим наемникам в августе. Как писали «Важные истории», рекомендация прозвучала в аудиосообщении, которое было распространено в чатах наемников. Группа обосновывала это тем, что в Украину ее больше не пускают, а в Африке и на Ближнем Востоке она сталкивается с сильной конкуренцией со стороны Минобороны и Росгвардии.

После гибели Пригожина Bloomberg сообщал, что Минобороны России возьмет под прямое командование всю оперативную деятельность ЧВК «Вагнера» в Африке и на Ближнем Востоке. Об этом рассказали изданию источники, близкие к Минобороны, Кремлю и самой ЧВК.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».