В центре Гродно открыли новый гигантский мурал 2 7.09.2023, 21:50

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На нем изображена история города.

Во дворике на Маркса, 11 в Гродно накануне Дня города открыли мурал. Он состоит из 12-ти арок, а в них отражены сюжеты, посвященные истории Гродно и охоте. Площадь мурала — более 430 кв. м, пишет Hrodna Life.

Открытие приурочили ко Дню города, который будут отмечать 9 сентября. Инициатор создания мурала — собственник частной галереи холодного оружия «Арсенал» и бывший многолетний директор Гродненского мясокомбината Анатолий Гришук. Автор мурала — гродненский художник Владимир Качан.

В качестве примера были использованы гравюры древних мастеров. К ним добавили виды города. На изображениях можно увидеть пожарную каланчу, улицу Замковую, а также оленя святого Губерта. Старый замок изобразили в современном виде, а также так, как он выглядел на известной гравюре Матея Тюнта.

«Эту идею мы придумали вместе с моими друзьями, среди которых были творческие личности. Сначала были мысли позвать детей и раскрасить стену граффити, но потом решили сделать по-другому», — сказал Анатолий Гришук «Вечернему Гродно».

По словам Гришука, со средствами на создание мурала помогли его друзья. Среди них не только гродненцы. Мол, никто не отказался поучаствовать в проекте, а «двое обиделись, что им не предложили».

Рядом со стеной высадят цветы и кустарники. На клумбе установили металлическую скульптуру оленя, которую Гришуку подарили на 50-летие. Также есть скульптуры кузнеца, который кует меч, и подмастерья, который разогревает очаг.

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