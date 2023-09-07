На популярной у минчан Комаровке обновили интерьер 7.09.2023, 22:28

В основу легли белорусские народные мотивы в виде вытинанки.

В крытой части популярного у жителей Минска и гостей Комаровского рынка обновили интерьер. Подробности рассказал БелТА заместитель генерального директора Комаровского рынка Иван Ткачук.

Сказано, что работы по обновлению интерьера крытой части рынка длилась около тех месяцев. В их основу легли белорусские народные мотивы в виде вытинанки. По словам заместителя генерального директора, были сохранены уникальные характеристики помещения. Кроме того, в оформлении использовались традиционные народные образы и элементы белорусской народной культуры.

Отмечается, что оформление художественного пространства антресольной стены было решено через пояс с национальными узорами в светлой цветовой гамме. Преобладающими цветами стали белый и золотистый оттенки. Также обновилась и каждая из 16 колонн, расположенных в основном зале крытого рынка.

- В изображениях на колоннах посетители смогут увидеть зарисовки традиционного белорусского быта: празднества, традиции, трудовую жизнь, преемственность. То, что объединяет всех нас, - сказал замгенерального директора.

Отмечается, что многие художественные образы колонн напоминают оформление станции метро «Площадь Якуба Коласа», расположенная рядом с рынком. По словам Ткачука, изменения затронули и площадь около входа в рынок. Так, были заменены 10 осветительных опор и 40 светильников. Также установили 16 скамеек из древесно-полимерного композита.

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