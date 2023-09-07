«Сейчас я не жалуюсь, а хочу предупредить других людей» 7.09.2023, 22:45

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Наш соотечественник купил новую машину в Москве, но не смог поставить на учет в Беларуси.

Наверняка каждый из нас хоть раз, но слышал историю о неудачной покупке автомобиля в России. Периодически вспоминают кейсы о ворованной технике с перебитыми номерами, кредитных и лизинговых машинах, залогах в банках и еще много всего. Бывали неприятные случаи даже при покупке в официальных салонах. Казалось, все это давно кануло в Лету… Оказывается, не совсем, пишет «Онлайнер».

Нетипичная история произошла в августе этого года. На первый взгляд все в рамках закона, но потерпевший все же есть. Наш читатель Николай (имя изменено) сам обратился в редакцию с желанием предостеречь людей от подобных покупок в России: «То, что случилось со мной, это лишь моя ошибка, моя невнимательность и незнание определенных нюансов в законодательстве. Поначалу я был зол на всех и вся, хотел жаловаться на беззаконие, бюрократию, беспредел. Когда все страсти улеглись, а эмоции остыли, пришло понимание: я сам виноват, что не проверил все до конца. Сейчас я не жалуюсь, а хочу предупредить других людей».

Хотел избавиться от дешевеющего рубля

— В какой-то момент у меня накопилась внушительная по нашим меркам сумма в российских рублях, — начинает рассказ Николай. — Летом курс начал проседать, и я решил эти деньги потратить. Ничего лучше не придумал, как купить новую машину. Выбор сейчас невелик. Это или ВАЗ, или китайский автопром. Связываться с российским производителем откровенно не хотелось: унылый на мой взгляд дизайн, слабые комплектации, не устраивающая меня безопасность. Китайские машины в этом плане куда интереснее.

Сейчас модно покупать «электрички», особенно из КНР, но минчанин хотел приобрести классический легковой автомобиль с ДВС. Его выбор пал на Changan UNI-V: «Машина достаточно симпатичная, удобный кузов-лифтбэк, довольно мощный бензиновый двигатель, пятилетняя гарантия. Цена в районе 2,9 миллиона российских рублей. В пересчете на американские доллары получалось около 29 тысяч. Короче говоря, взял деньги и поехал в Москву».

Лифтбэк Changan UNI-V был представлен в 2022 году. В феврале 2023 года стартовали официальные продажи в России. Российским дилерам автомобиль поставляется напрямую из Китая. Базовым мотором у модели является 4-цилиндровый бензиновый 1.5T, мощность которого равна 181 лошадиной силе. Работает он исключительно с 7-ступенчатым «роботом». Привод только передний.

Москва – Минск

В автосалоне Николаю выдали пакет документов на машину плюс договор купли-продажи. Счастливый обладатель нового автомобиля отправился домой. Тогда он еще не подозревал, сколько проблем впереди. Дорога прошла без каких-либо нюансов, и уже через пару дней наш герой отправился в МРЭО ставить «китайца» на учет. Вот тут и начались злоключения:

— Схема стандартная: оплата утильсбора, компьютерных услуг и номеров. Без проблем прошел сверку VIN и подал бумаги в окошко. К моим документам не было никаких вопросов, и сотрудник сказал, что завтра можно приходить за номерами и техпаспортом.

Но на следующий день документы мне не выдали. Вместо этого вернули мое заявление, на котором было написано «пройти сертификацию». В регистрационном отделе поделились контактами нужного человека в Объединенном институте машиностроения НАН РБ. С этого начинался мой квест в кабинетах различных организаций.

Институт машиностроения, Госстандарт, Белтаможсервис, ГАИ

В процессе скитаний по кабинетам мужчина, как ему казалось, смог установить причину проблем. По его словам, оказалось, загвоздка была всего в нескольких словах в ПТС:

— Первым делом я направился в институт машиностроения НАН РБ. Там мне ответили, что не могут провести какую-либо сертификацию из-за того, что я частное, а не юридическое лицо. Сотрудник говорил, мол, и рад был бы помочь, но у них нет никакой законодательной базы по работе с частными лицами. Там же посоветовали поехать в Госстандарт и написать заявление, чтобы в частном порядке эту машину сертифицировали. Говорили, если Госстандарт даст такое указание, то они смогут провести эту процедуру. В Госстандарте меня выслушали, но ничем помочь не смогли. Опять же все уперлось в то, что нет никаких законов, регулирующих данную ситуацию. Посоветовали обращаться в таможню, ГАИ и прочие организации.

Получается замкнутый круг. В МРЭО написали, что необходимо пройти сертификацию, а по закону вы, как частное лицо эту сертификацию пройти не можете. Позже я обратился за консультацией в таможню, записался на прием. Там мне сообщили, что для постановки машины на учет необходимо предоставить дополнительный документ — «одобрение типа транспортного средства» либо «заключение об оценке единичного ТС». Связался с московским салоном и объяснил всю ситуацию. Там оперативно среагировали и выслали необходимые документы. Я радостный позвонил начальнику МРЭО и сообщил, что весь пакет документов готов и я еду к ним.

Все дело в ПТС

— Начальник МРЭО ответил, что моя проблема совсем в другом. А именно: в российском ПТС в графе об организации, оформившей электронный ПТС, указано: «территория обращения — РФ». Говоря простым языком, это значит, что машина прошла таможенную очистку исключительно для использования на территории России. И теперь, чтобы поставить машину на учет в Беларуси, необходимо внести изменения в ПТС, где после «РФ» будет дописано «РБ». Сделать это может только орган, который и оформлял этот самый ПТС.

Николай не опускает руки и связывается по электронной почте с ФГУП «НАМИ» (организация в РФ, выдавшая ПТС на машину). К сожалению, приходит сухой ответ: «Данный автомобиль ввезен и оформлен только для территории РФ».

А как же Таможенный союз?

Оказывается, все по закону. В постановке на учет в Беларуси Николаю отказали правомерно. Все дело в изменении техрегламента ЕАЭС, в который входят Россия, Беларусь, Казахстан, Армения и Кыргызстан. Ранее документ устанавливал единые технические требования для всех ТС, производимых или ввезенных официальными дилерами на территорию союза. И ни одна из стран не могла вносить изменения в этот регламент. Но ситуация сложилась таким образом, что из-за санкций нарушилась логистическая цепочка в поставке нужных комплектующих для производства автомобилей в разные страны союза.

Чтобы не останавливать производство, решили упростить техтребования для каждой конкретной страны — участницы ЕАЭС. Например, в России можно производить машины без ABS, а в Беларуси — без датчика уровня масла в двигателе. Соответственно, такие же требования распространились на новые ввозимые официальными дилерами автомобили.

Что получается? Что есть автомобили, которые соответствуют всем требованиям техрегламента любой из стран ЕАЭС, а есть «упрощенные» версии, которые могут использоваться только в одном конкретном государстве. Знали ли про это московские продавцы, когда продавали такую машину гражданину Беларуси? Сказать сложно. Закон вроде как и не нарушен, но человек получил реальные проблемы — невозможность зарегистрировать машину и соответственно ездить на ней по дорогам родной страны.

Решение вопроса

Варианта два: продавать машину в России или искать человека, который поставит ее на учет — опять же, только в России.

В первом случае это существенная потеря в деньгах, ведь все мы знаем, что машина, выехавшая за пределы салона, тут же теряет в цене от 10 до 20 процентов. Да и ликвидность автомобиля с подобной историей оставляет желать лучшего. Второй вариант выглядит более благоразумно при условии того, что машина покупалась для себя, а не на перепродажу. Как поступить? Николай пока решает.

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