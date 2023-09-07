Украина начала экспортировать зерно через Хорватию 7.09.2023, 22:54

Киев хочет расширять возможности транспортного коридора.

После окончания действия «зерновой сделки» Украина начала экспортировать зерно через хорватские порты, сообщило министерство экономики в Киеве в четверг, 7 сентября. По данным ведомства, открытие новых торговых маршрутов для экспорта украинского зерна обсуждалось в рамках саммита Инициативы трех морей в Бухаресте на двусторонней встрече министра экономики Украины Юлии Свириденко и премьер-министра Хорватия Андрея Пленковича.

«Украинское зерно уже пошло на экспорт через хорватские порты. Спасибо за такую возможность. Этот торговый путь хоть и нишевый, но уже пользуется популярностью. Мы готовы развивать его, расширяя возможности транспортного коридора», - указала Свириденко, которая также занимает должность первого вице-премьера Украины. Она выразила уверенность, «что этот логистический маршрут будет играть важную роль в двусторонней торговле» между Украиной и Хорватией и после войны.

Кроме того, на встрече шла речь об ускорении локализации производства необходимой для разминирования техники. «От скорости этого процесса зависят как послевоенное восстановление, так и дальнейшее развитие национальной экономики. Поэтому мы благодарны всем партнерам, которые помогают Украине в решении этого вопроса», - отметила Свириденко. В свою очередь хорватский премьер предложил помощь Украине в расследовании военных преступлений. «Речь идет об обмене опытом и экспертизой Хорватии по созданию институтов специальных прокуроров и специальной полиции, проводящих расследование совершенных во время войны преступлений», - указывается в заявлении.

Между тем, по данным газеты The Wall Street Journal, раньше украинское зерно не экспортировали речным путем, поскольку транспортировка по Черному морю была значительно дешевле. Издание приводит цены на ноябрь 2022 года: экспорт через Черное море из центральной Украины обходился в 29 долларов за тонну, через дунайские порты - 124 доллара, по суше и из польского порта Гданьск - 140 долларов за тонну.

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