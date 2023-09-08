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Может ли отец уйти в отпуск по уходу за ребенком в Беларуси

  • 8.09.2023, 0:31
Может ли отец уйти в отпуск по уходу за ребенком в Беларуси

В Минтруда дали ответ.

В Министерстве труда и социальной защиты пояснили, может ли в Беларуси отец уйти в отпуск по уходу за ребенком до 3 лет. Подробности в эфире телеканала «Беларусь 1» рассказала начальник управления народонаселения, гендерной и семейной политики Минтруда и соцзащиты Светлана Белаш. Видеофрагмент опубликовали в телеграм-канале ведомства.

- Да, такая возможность предусмотрена, - обратила внимание специалист.

По словам Белаш, если мать, родив ребенка, принимает решение выходить на работу, то в отпуск по уходу за ребенком вместе нее может уйти отец. Она пояснила, что в таком случае с места работы мамы предоставляется справка о выходе мамы на работу до истечения отпуска до 3 лет.

- С этой справкой папа идет на работу к себе, пишет заявление, и наниматель не вправе отказать ему в таком пойти в отпуск по уходу.

На вопрос ведущей о том, что в указанном случае отец будет получать пособие по уходу за ребенком до 3 лет, представитель ведомства ответила утвердительно. Белаш также добавил, что размер пособия будет такой же, который получала мама, и с теми же гарантиями.

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